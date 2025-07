Hyundai Palisade và Ford Everest ngang giá: Nên chọn tiện nghi hay cơ bắp?

Xét về phân khúc thị trường, Hyundai Palisade dù xếp trên Ford Everest một hạng (SUV hạng E và SUV hạng D) nhưng điều thú vị là hai mẫu xe này lại đang nằm cùng khoảng giá 1,3 tỷ đồng, với phiên bản Palisade Exclusive và Everest Titanium.

Với cùng một khoảng giá, hai mẫu xe này có những khác biệt nào?

Hyundai Palisade trên một phân khúc, nhưng đang có mức giá ngang Ford Everest.

Về mặt thiết kế, Hyundai Palisade sử dụng khung gầm liền khối nhưng vẫn cho cảm giác chắc chắn và có độ cân bằng tốt. Thực tế, Hyundai Palisade là mẫu xe trên hạng của Santa Fe; những ai yêu thích Santa Fe máy dầu chắc chắn sẽ say mê Palisade khi mẫu xe này có đầy đủ phẩm chất "đàn anh" trong các dòng xe Hyundai.

Những tính năng nổi bật có thể nêu tới như điều hoà 3 vùng độc lập, ghế Captain (trên bản 6 chỗ ngồi), có cửa gió trần, nội thất da cao cấp và có sấy, làm mát ghế, 12 loa cao cấp và màn hình kép 12,3 inche với đầy đủ kết nối không dây.

Nội thất sang trọng, tính năng tiện nghi là thế mạnh của Hyundai Palisade.

Trái tim của Hyundai Palisade là động cơ diesel 2.2L CRDi, kết hợp hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động HTRAC. Sau trải nghiệm thực tế, Hyundai Palisade cho cảm giác vận hành mượt mà, cách âm tốt và có mức tiết kiệm nhiên liệu hợp lý.

Trên đường cao tốc, mức tiêu hao nhiên liệu thực tế ghi nhận được có thể đạt mức 6,45L/100 km; con số trên đường hỗn hợp là 6,94L/100 km. Đây là những con số rất đáng chú ý với một mẫu xe gầm cao dài gần 5 mét.

Hyundai Palisade có kích thước DxRxC lần lượt là 4995 x 1975 x 1785 (mm).

Trong khi đó, Ford Everest sử dụng hệ khung gầm rời, linh hoạt hơn đối với những địa hình trắc trở.

Ford Everest phiên bản Titanium 2.0 AT 4x2 sử dụng động cơ dầu 2.0, sử dụng hộp số AT 6 cấp. Thông số kỹ thuật này, về lý thuyết, kém hấp dẫn hơn so với hộp số nhiều cấp hơn trên Hyundai Palisade.

Hộp số nhiều cấp giúp động cơ duy trì tốt hơn ở dải vòng tua tối ưu, từ đó có thể vận hành linh hoạt hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng trong các tình huống khác nhau, cả về khả năng sử dụng nhiên liệu.

Mặc dù vậy, cần nhắc rằng khung gầm rời sẽ giúp Everest sẽ có lợi thế khi di chuyển đường xấu nhiều đá sỏi, bùn lầy, hay những cung đường đang thi công.

Ford Evrest sử dụng khung gầm rời, có thể vận hành mạnh mẽ trên địa hình khó. Ảnh: Ford

Thực tế, Hyundai Palisade không cạnh tranh trực diện với Ford Everest do khác biệt về phân khúc, nhưng khi Hyundai bất ngờ tung ra gói hỗ trợ 100% phí trước bạ cho dòng xe này cho đến hết tháng 8, mức giá của Palisade đã ngang bằng với Everest, khiến cho người tiêu dùng có thêm lựa chọn mới trong cùng một khoảng giá.

So với Everest, mẫu xe của Hyundai có định hướng khác rõ rệt. Nếu Everest mang đến cảm giác chinh phục, thì Palisade lại hướng đến sự êm ái, tiện nghi với người dùng trong mọi hành trình - từ đi làm, đưa đón con đến du lịch xa cùng gia đình.

Ảnh: Ford

Hyundai Palisade được trang bị đầy đủ về mặt tính năng an toàn với gói Hyundai SmartSense, bao gồm hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, ga tự động (Smart Cruise Control) kiểm soát hành trình thích ứng với xe phía trước và camera 360 độ. Cấu hình này đáp ứng đầy đủ các tình huống sử dụng đa dạng, đồng thời giúp xe luôn giữ được cảm giác công nghệ cao.

Ford Everest là lựa chọn tốt cho những ai đam mê Offroad, với sức mạnh và khả năng vượt địa hình ấn tượng. Tuy nhiên, nếu không thường xuyên chinh phục địa hình cực đoan thì Palisade cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc, nhất là khi hai mẫu xe không có nhiều chênh lệch về giá.