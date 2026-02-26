Hyundai Palisade hybrid thêm bản giá rẻ, về Việt Nam dễ thành hàng hot

Hyundai vừa bổ sung phiên bản Elite cho dòng Hyundai Palisade 2026 tại Australia, mở rộng lựa chọn hybrid với mức giá dễ tiếp cận hơn đáng kể so với bản cao cấp nhất Calligraphy.

Cụ thể, Palisade Elite Hybrid AWD 8 chỗ có giá từ 76.500 AUD (1,42 tỷ đồng) trước chi phí lăn bánh, thấp hơn khoảng 13.400 AUD (250 triệu đồng) so với bản Calligraphy Hybrid AWD 8 chỗ. Việc bổ sung biến thể Elite diễn ra gần sáu tháng sau khi thế hệ Palisade mới ra mắt tại Úc chỉ với duy nhất bản Calligraphy.

Hyundai Palisade hybrid thêm bản giá rẻ tại thị trường Úc. Ảnh: MXH

So với bản cao cấp nhất, Palisade Elite lược bỏ một số trang bị như ghế bọc da Nappa, ghế thông gió hàng trước và hàng ghế ngoài thứ hai, ghế sau sưởi, màn hình hiển thị trên kính lái (HUD), hệ thống đèn viền nội thất ambient, gương chiếu hậu kỹ thuật số và cửa sổ trời kép. Tuy nhiên, phiên bản này vẫn giữ lại phần lớn các công nghệ quan trọng và tiện nghi chủ chốt.

Trang bị tiêu chuẩn trên Palisade Elite bao gồm mâm hợp kim 20 inch, hai màn hình 12.3 inch cho cụm đồng hồ kỹ thuật số và hệ thống giải trí trung tâm, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Xe cũng được trang bị hệ thống Bluelink với khả năng cập nhật phần mềm qua mạng (OTA) và chìa khóa kỹ thuật số trên điện thoại. Hệ thống âm thanh Bose 14 loa, ghế da màu đen với chức năng sưởi cho hàng ghế trước và hàng ghế ngoài, vô-lăng sưởi, ghế lái chỉnh điện 10 hướng và ghế phụ chỉnh điện 8 hướng tiếp tục xuất hiện trên bản Elite.

Nội thất Palisade Hybrid. Ảnh: MXH

Về an toàn, Palisade Elite vẫn duy trì loạt công nghệ hỗ trợ lái nâng cao như phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, camera 360 độ và hỗ trợ chuyển làn trên đường cao tốc. Nhờ đó, dù giá bán thấp hơn đáng kể, mức độ an toàn và hỗ trợ người lái gần như không thay đổi so với bản Calligraphy.

Cung cấp sức mạnh cho Palisade Elite là hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ xăng 2.5 lít với một mô-tơ điện, cho tổng công suất 328 mã lực và mô-men xoắn 460Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD, mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp được công bố ở mức 6,8 lít/100 km.

Động cơ hybrid gồm máy xăng 2.5L và mô-tơ điện. Ảnh: MXH

Ngoài ra, Hyundai Australia cũng xác nhận một phiên bản XRT Pro với định hướng địa hình, khoảng sáng gầm cao hơn và lốp off-road sẽ được bổ sung trong năm nay. Việc bổ sung Palisade Elite giúp Hyundai thu hẹp đáng kể khoảng cách giá giữa SUV hybrid cỡ lớn thế hệ mới và các biến thể trước đó, đồng thời mang đến lựa chọn 7 hoặc 8 chỗ tiết kiệm nhiên liệu hơn cho khách hàng tại Australia.

Tại Việt Nam, thông tin về việc Palisade hybrid có thể về nước trong năm nay được nhiền người quan tâm. Nếu xe có nhiều phiên bản trong đó có phiên bản giá rẻ sẽ giúp người dùng thêm cơ hội sở hữu mẫu xe này.