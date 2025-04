Hyundai Palisade đời mới có bản đặc biệt cho sếp khổ người cao lớn: Nâng trần, ghế sau thêm màn riêng, đánh đổi bằng một điểm

Hyundai Palisade thế hệ mới còn chưa đến Việt Nam đã có thêm bản đặc biệt. Tại triển lãm ô tô Seoul 2025, Hyundai đã trưng bày Palisade Highroof dưới dạng xe tiền sản xuất.

Hyundai Palisade được bổ sung phiên bản đặc biệt. Ảnh: Top Rider

Với tên gọi Highroof, phiên bản này sở hữu phần trần xe được nâng cao so với phiên bản tiêu chuẩn. Hyundai Palisade Highroof sở hữu chiều dài 5.060 mm, chiều rộng 1.980 mm, chiều cao 2.002 mm và chiều dài cơ sở 2.970 mm. So với bản thường, phiên bản Highroof cao hơn 237mm trong khi chiều dài giữ nguyên. Để cân đối với kích thước tổng thể, Hyundai đã trang bị cho Palisade Highroof bộ mâm xe 20 inch thiết kế khác biệt, góp phần cải thiện hiệu suất (do tính khí động học bị giảm với thiết kế mới) và tính thẩm mỹ.

Mặc dù phần nhô lên trên nóc xe có thể khiến chiếc xe trông kém phần đẹp mắt, nhưng bù lại mang đến không gian rộng rãi hơn cho khoang cabin vốn đã rất thoải mái của Palisade. Đây được xem là một sự đánh đổi mà nhiều khách hàng sẵn sàng chấp nhận. Tuy nhiên, người Việt Nam được cho là nhóm tiêu dùng mua xe bằng mắt. Do đó, nếu được đưa về nước, có thể dự kiến mẫu xe này sẽ gây nhiều tranh cãi, như Santa Fe thế hệ mới.

Điểm nhấn của Palisade High Roof nằm ở phần mái cao, giúp tăng đáng kể không gian trần xe. Ảnh: Top Rider

Ngoài ngoại hình, một điểm trừ khác là mức tiêu thụ nhiên liệu. Chiếc xe sẽ tốn nhiều năng lượng hơn do trọng lượng tăng thêm và thân xe kém khí động học hơn, dẫn đến lực cản gió lớn hơn. Tuy nhiên, với một chiếc xe hướng tới nhu cầu sử dụng gia đình hay những ông chủ ưa chuộng sự thoải mái khi đi công tác xa, tốc độ thường không phải ưu tiên hàng đầu.

Khách tham quan triển lãm chưa được phép vào bên trong xe. Tuy nhiên, qua quan sát vẫn có thể thấy màn hình gập ở giữa trần xe dành cho hành khách phía sau, cùng với giá để cốc có chức năng sưởi ấm và làm mát, cùng bộ sạc không dây. Phiên bản Highroof dự kiến sẽ có cấu hình 6 chỗ ngồi hoặc 4 chỗ ngồi sang trọng hơn, hướng tới cả đối tượng khách mua xe gia đình và doanh nhân.

Bên cạnh đó, xe còn được trang bị màn hình giải trí gắn trên trần dành cho hàng ghế thứ hai cùng nhiều tiện nghi cao cấp khác. Ảnh: Top Rider

Hãng xe Hàn Quốc thường bổ sung phiên bản "hạng sang" cho những mẫu phổ thông của mình. Chẳng hạn, Staria đã có phiên bản Lounge Limousine với trần xe cao hơn, hay Kia Carnival có phiên bản Hi-Limousine. Tuy nhiên, nếu đây là hai mẫu minivan cửa lùa thì Hyundai Palisade Highroof lại là một chiếc SUV.