Hyundai Palisade đang gặp một vấn đề khiến hãng phải ngừng bán, triệu hồi gần 600.000 chiếc

Hyundai Palisade, một trong những mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Hàn Quốc tại thị trường Mỹ, đang đối mặt với lệnh tạm dừng bán và thông báo triệu hồi quy mô lớn. Nguyên nhân được xác định do hệ thống túi khí rèm bên hông có khả năng bung không đúng cách khi xảy ra va chạm, gây nguy hiểm cho hành khách.

Palisade đang bị triệu hồi tại Mỹ. Ảnh: Hyundai

Đợt triệu hồi này ảnh hưởng đến 568.576 xe thuộc các đời từ 2020 đến 2025. Điều này đồng nghĩa với việc phiên bản Palisade thiết kế mới không nằm trong danh sách bị lỗi. Dù đây là một tín hiệu khả quan cho lộ trình ra mắt sản phẩm mới của Hyundai, nhưng dữ liệu thực tế cho thấy các đại lý vẫn còn tồn kho hàng trăm xe thuộc diện bị ảnh hưởng.

Theo Cơ quan An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), một chiếc Palisade đời 2025 đã không vượt qua bài kiểm tra tuân thủ định kỳ. Kết quả thử nghiệm cho thấy độ dịch chuyển của bộ phận mô phỏng đầu người tại khu vực hàng ghế thứ ba đã vượt quá giới hạn cho phép là 100 mm. Phát hiện này đã dẫn đến một cuộc điều tra chuyên sâu hiện vẫn đang được triển khai.

Vấn đề ảnh hưởng tới hàng ghế cuối. Ảnh: Hyundai

NHTSA đã thực hiện một bài kiểm tra khác vào tháng 11 năm 2025 và thu được kết quả tương tự như lần thử nghiệm hồi tháng 4. Sau đó, Hyundai đã tiến hành các thử nghiệm riêng biệt trên nhiều phiên bản khác nhau và xác nhận rằng, trong một số trường hợp nhất định, dòng Palisade không đáp ứng được Tiêu chuẩn An toàn Phương tiện Cơ giới Liên bang về giảm thiểu rủi ro văng người ra khỏi xe.

Hệ thống túi khí trên Palisade. Ảnh: Hyundai

Hiện tại, Hyundai đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp khắc phục. Tuy nhiên, hãng tin rằng toàn bộ số xe trong diện triệu hồi đều gặp lỗi liên quan đến túi khí rèm ở hàng ghế thứ ba. Mặc dù các thông tin chi tiết về kỹ thuật vẫn chưa được công bố đầy đủ, kế hoạch thông báo chính thức tới các chủ xe dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 23 tháng 3.

Trong thời gian chờ đợi phương án sửa chữa, Hyundai đã ban hành lệnh dừng bán đối với các xe bị ảnh hưởng. Khoảng 633 chiếc xe hiện đang nằm tại các đại lý sẽ phải lưu kho vô thời hạn cho đến khi giải pháp khắc phục triệt để được thông qua và triển khai.