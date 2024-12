Hyundai Palisade 2026 lộ giá 3 phiên bản tăng cao hơn đời trước, lý do dễ đến từ công nghệ

Vào cuối tháng 11 này, biểu giá được cho là của thế hệ Hyundai Palisade thứ 2 đã bị rò rỉ tại Hàn Quốc. Xét tới việc dòng SUV chủ lực dự kiến ra mắt và đi vào sản xuất vào tháng 12 này, việc xe đã có biểu giá chính thức không phải là chuyện quá đáng ngạc nhiên.

Theo biểu giá rò rỉ, giá khởi điểm của Hyundai Palisade 2025 sẽ là 42,5 triệu won tương đương 771,9 triệu đồng. Cùng cấu hình này nhưng bản hybrid sẽ có giá 47,15 triệu won tương đương 856,4 triệu đồng

Cao hơn một chút, bản trung bình (Prestige) có giá khởi điểm 47,72 triệu won (866,7 triệu đồng). Cuối cùng, bản thường cao nhất là Calligraphy có giá khởi điểm 53 triệu won (962,6 triệu đồng).

Palisade đời mới sẽ ra mắt và đi vào sản xuất trong tháng 12 này. Ảnh: The Korean Car Blog

Biểu giá trên nhìn chung cao hơn thế hệ cũ tham khảo tại Hàn Quốc một chút. Bản tiêu chuẩn là bản có mức tăng giá cao nhất và có thể khiến một số người dùng chỉ cần xe mặc định có thể chùn chân.

Nguyên nhân giá Hyundai Palisade 2025 tăng so với trước được dự đoán là do trang bị tiêu chuẩn ở cả 2 mảng tiện nghi và an toàn nhiều hơn. Gói Hyundai SmartSense trước kia là tùy chọn ngoài giờ được dự kiến xuất hiện mặc định trên mọi cấu hình. Gói này bao gồm các tính năng như Cruise Control thích ứng, Hỗ trợ giữ làn hay Cảnh báo điểm mù.

Nội thất Hyundai Palisade rò rỉ từ trước. Ảnh: Woopa TV

Trên thế hệ mới ra mắt, Hyundai Palisade sẽ có nhiều cải tiến và bổ sung đáng chú ý để thu hút người dùng toàn cầu. Nội thất xe sẽ có đa dạng cấu hình ghế từ 6 tới 9 chỗ. Các tùy chọn động cơ 2.5L mới thay thế bản 3.8L hiện có, trong đó bản hybrid đời mới xuất hiện lần đầu sẽ là chủ lực.

Hyundai đặt kỳ vọng rất lớn vào Palisade mới, đặc biệt là bản hybrid khi dự định sản lượng bản này lên tới khoảng 140.000 xe trong tương lai gần - chiếm 2/3 tổng sản lượng dòng SUV cỡ lớn. Mức tổng sản lượng trên cũng cao hơn 30% so với sản lượng Palisade đời cũ đang sản xuất.