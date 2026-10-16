Hyundai Palisade 2026 giá từ gần 1,5 tỷ đồng tại Việt Nam, bằng hơn nửa Teramont: 3 bản, 2 tùy chọn ghế, hybrid tiêu chuẩn, 'ăn' xăng chỉ 6,1L/100km

Với mức khởi điểm 1,499 tỷ đồng, Hyundai Palisade mới có giá bán chạm tới một số mẫu SUV ở phân khúc thấp hơn. Trang bị trên thế hệ xe mới cũng hào phóng hơn trước.

Palisade 2026 được chốt giá bán

Hyundai Palisade thế hệ mới chính thức được công bố giá bán tại Việt Nam ngày hôm nay (16/10). Xe có ba phiên bản, gồm Prestige giá 1,499 tỷ đồng, Calligraphy 8 chỗ giá 1,689 tỷ đồng và Calligraphy 7 chỗ giá 1,699 tỷ đồng.

Hyundai Palisade 2026 được chốt giá sau một thời gian ra mắt. Ảnh: Hyundai

So với bản Calligraphy 8 chỗ, phiên bản 7 chỗ có giá cao hơn 10 triệu đồng. Xe có 6 lựa chọn màu ngoại thất gồm trắng, bạc, xanh tối, đỏ đô, đen và xanh lục bảo, cùng hai màu nội thất nâu và đen.

Phiên bản Số chỗ Giá niêm yết Hyundai Palisade Hybrid Prestige 8 chỗ 1,499 tỷ đồng Hyundai Palisade Hybrid Calligraphy 8 chỗ 1,689 tỷ đồng Hyundai Palisade Hybrid Calligraphy 7 chỗ 1,699 tỷ đồng

Những điểm nhấn ở nội, ngoại thất Palisade mới

Palisade Hybrid có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.065 x 1.980 x 1.805 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.970 mm. So với thế hệ trước, chiều dài tổng thể tăng 70 mm, còn chiều dài cơ sở tăng khoảng 20 mm.

Kích thước thế hệ mới nhỉnh hơn trước. Ảnh: Hyundai

Thiết kế xe theo hướng vuông vức, với cụm đèn LED định vị ban ngày xếp tầng dễ nhận diện từ xa. Mâm xe kích thước tới 21 inch.

Thiết kế mới đặc trưng dễ nhận diện từ xa. Ảnh: Hyundai

Khoang lái Palisade mới có cụm màn hình cong toàn cảnh, kết hợp hai màn hình 12,3 inch. Xe còn có HUD kích thước 12 inch. Cần số điện tử được bố trí trên cụm vô-lăng. Cụm điều hòa sử dụng cả nút bấm vật lý và điều khiển cảm ứng.

Nội thất có ba hàng ghế, với hai cấu hình 7 chỗ và 8 chỗ. Ghế Relaxation Seats bọc da Nappa được trang bị đệm đỡ bắp chân, chức năng sưởi ấm và thông gió. Những trang bị khác gồm kính cách âm hai lớp, đèn viền nội thất và hệ thống âm thanh Bose 14 loa. 6 cổng sạc USB Type-C công suất tối đa 100W được bố trí tại cả ba hàng ghế.

Nội thất chú trọng hơn vào trang bị tiện nghi. Ảnh: Hyundai

Động cơ hybrid tiêu chuẩn

Cả 3 phiên bản Palisade sử dụng động cơ Smartstream 2.5 T-GDi Hybrid, kết hợp hai mô-tơ điện và hộp số tự động 6 cấp. Tổng công suất của hệ truyền động đạt 334 PS, mô-men xoắn cực đại 460 Nm. Hệ dẫn động 4 bánh HTRAC cũng có trên các bản.

Theo số liệu được hãng công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp của Palisade hybrid là 6,1 lít/100 km.

Động cơ hybrid có trên cả 3 bản. Ảnh: Hyundai

Các công nghệ hỗ trợ vận hành gồm Smart Regenerative Braking, có khả năng điều chỉnh phanh tái sinh theo điều kiện giao thông, và e-Motion Drive với các chức năng e-Comfort Drive, e-Dynamic Drive nhằm tinh chỉnh chuyển động, độ ổn định khi vào cua và phản hồi khi chuyển hướng.

Công nghệ an toàn

Gói an toàn Hyundai SmartSense sử dụng 5 radar kết hợp camera. Hệ thống FCA 2.0 dùng camera trước và 3 radar để nhận diện nguy cơ va chạm, cảnh báo, hỗ trợ phanh hoặc đánh lái khi cần thiết.

Các tính năng khác gồm cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ và duy trì làn đường, ga hành trình thích ứng, đèn pha thích ứng, cảnh báo mất tập trung, phòng tránh va chạm khi rời xe và khi lùi. Xe còn có cảm biến đỗ xe trước, ngang, sau, hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi hoặc đỗ xe và camera 360 độ.

Đối thủ cạnh tranh

Ở nhóm SUV 3 hàng ghế cỡ lớn, Hyundai Palisade có thể được đặt cạnh Volkswagen Teramont và Mazda CX-90 khi xét đến kích thước và không gian sử dụng. Tuy nhiên, với giá 1,499-1,699 tỷ đồng, Palisade có mức khởi điểm thấp hơn đáng kể so với Teramont Pro, vốn có giá từ 2,799 tỷ đồng. Mức giá này cũng đưa Palisade vào vùng cạnh tranh với một số mẫu SUV phân khúc D thấp hơn.