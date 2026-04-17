Hyundai nâng hạn bảo hành Solati lên 5 năm: Tăng lợi nhuận khi kinh doanh vận tải

HMĐ |

Với chính sách bảo hành kéo dài, lợi nhuận khi sử dụng Hyundai Solati để kinh doanh vận tải có thể tăng lên.

Vừa mới đây, Hyundai Thành Công Thương Mại (HTCV) vừa công bố áp dụng chính sách bảo hành mới cho mẫu xe khách Hyundai Solati. Theo chương trình, các xe Solati được sản xuất từ năm 2026 sẽ đi kèm chính sách bảo hành lên tới 5 năm hoặc 150.000 km - tùy điều kiện nào đến trước. Với chính sách mới, hãng kỳ vọng sẽ giúp giảm rủi ro phát sinh chi phí khi khai thác xe, đồng thời tăng tính ổn định khi vận hành.

Việc gia hạn bảo hành còn cho thấy mức độ tự tin của nhà sản xuất với chất lượng và độ bền sản phẩm bán ra. Với các xe chuyên kinh doanh vận tải như Solati, độ tin cậy của sản phẩm đóng góp lớn vào tần suất khai thác, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận thực mang lại.

Hyundai Solati nổi bật trong phân khúc nhờ kích thước cabin rộng rãi, thoải mái.

Tại Việt Nam, Hyundai Solati là một trong những mẫu xe minibus 16 chỗ phổ biến, thường được lựa chọn sử dụng. Với kích thước lớn, Hyundai Solati mang đến ưu thế vượt trội về mặt không gian, cả ở không gian riêng mỗi ghế lẫn trần cao. Đây là một trong những mẫu xe hiếm hoi cho phép hành khách đứng thẳng trong cabin.

Kích thước lớn không chỉ ảnh hưởng tới không gian ngồi của hành khách, mà còn tác động đến không gian chở đồ. Đây cũng là một yếu tố đáng cân nhắc khi sử dụng xe kinh doanh vận tải.

Solati là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc có đủ không gian trần để hành khách có thể đứng thẳng.

Cũng trong thời gian gần đây, Hyundai Thành Công Thương Mại đã giới thiệu dòng xe tải cỡ trung EX Series, gồm EX900 XL và EX11 XL, có tải trọng từ 5 đến 7 tấn. Đây là các mẫu xe tải được thiết kế để vận tải hàng hóa liên tỉnh, phù hợp việc khai thác ở cường độ cao.

Dòng xe tải Hyundai EX Series mới.

Theo thông tin được công bố, dòng xe tải cỡ trung Hyundai EX Series mới đã được nâng cấp từ thiết kế đến vận hành. Trong khi ở ngoại thất, xe được thiết kế với phong cách mạnh mẽ đi kèm cụm đèn chiếu sáng cải tiến và kính chắn gió mở rộng, cabin cũng được thiết kế mang đến không gian rộng rãi, tối ưu hơn, từ đó giảm mệt mỏi cho người lái khi đi đường dài.

Hyundai EX Series mới sử dụng thép cường lực ở khung gầm và cabin, giúp tăng độ cứng, khả năng chịu tải, và độ bền khi khai thác thực tế. Thiết kế của xe cũng được làm theo hướng nâng hiệu suất vận hành và tối ưu chi phí sử dụng, đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp vận tải hàng hóa hiện nay.

Cháy lớn, lửa ngùn ngụt kèm nhiều tiếng nổ thiêu rụi khoảng 10 ki ốt quần áo ở Bắc Ninh

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng "chọn mặt gửi vàng"?

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Mỹ dàn 15 tàu chiến "siết vòng vây", phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

