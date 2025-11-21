Hyundai ‘lấn sân’ SUV off-road: Dáng hầm hố như xe tăng, thiết kế có thể ảnh hưởng tới Tucson đời mới

Hyundai vừa giới thiệu mẫu concept off-road hoàn toàn mới mang tên Crater, một thiết kế táo bạo sẽ ra mắt công chúng tại Triển lãm Los Angeles Auto Show tuần này. Mẫu SUV ý tưởng 4 cửa này được mô tả như một phép thử thiết kế cho các phiên bản XRT trong tương lai, thể hiện hướng đi hầm hố, phiêu lưu và mạnh mẽ hơn của Hyundai.

Hyundai Crater là bản concept SUV off-road mới của hãng. Ảnh: Hyundai

Theo mô tả của hãng, Crater là một “bài thực nghiệm thiết kế”, chưa rõ có trở thành xe thương mại hay không, nhưng chắc chắn nó thể hiện tham vọng nâng tầm dòng SUV địa hình của Hyundai.

Những hình ảnh đầu tiên cho thấy Crater sở hữu dáng đứng cao, thân xe vững chắc, hốc bánh mở rộng, phần nhô trước và sau cực ngắn, đi kèm bộ lốp off-road cỡ lớn. Hệ thống đèn pixel đặc trưng của Hyundai mang đến vẻ tương lai nhưng vẫn thực dụng.

Dáng hầm hố góc cạnh cho thấy mẫu xe này có thể cạnh tranh Ford Bronco. Ảnh: Hyundai

Tên gọi “Crater” gợi ý một phong cách mạnh mẽ và táo bạo hơn hẳn các mẫu SUV hiện tại của Hyundai. Không ít người đặt câu hỏi liệu đây có phải là lời đáp trả của Hyundai trước Ford Bronco hoặc Toyota Land Cruiser – nếu không phải về kích thước thì ít nhất cũng là về tinh thần off-road.

Crater Concept có thể là nguồn cảm hứng thiết kế cho Tucson thế hệ mới, đặc biệt ở những đường nét góc cạnh, mặt ca-lăng liền khối, hệ thống đèn pixel và tỷ lệ thân xe vạm vỡ. Hyundai thường dùng các mẫu concept để hé mở ngôn ngữ thiết kế sắp tới, và Crater có thể đang đóng vai trò đó.

Nội thất xe tạo điểm nhấn bởi nhiều chi tiết dạng 3D. Ảnh: Hyundai

Thiết kế mặt ca-lăng kín, các đường nét tối giản gợi ý Crater có thể mang hệ truyền động điện, nhưng Hyundai chưa xác nhận điều này. Nếu bước vào sản xuất, mẫu xe có thể dùng động cơ đốt trong hoặc hybrid, phù hợp hơn với nhu cầu off-road.

Sự xuất hiện của Crater cho thấy Hyundai đang đẩy mạnh trở lại mảng SUV off-road sau khi mẫu bán tải Santa Cruz không đạt kỳ vọng. Mẫu Ioniq 5 XRT từng nhận phản hồi tích cực, và Crater tiếp tục khẳng định hướng đi đó.

Crater Concept sẽ ra mắt toàn cầu tại LA Auto Show (Mỹ), diễn ra từ 21–30/11.

Một số hình ảnh khác của Hyundai Crater Concept: