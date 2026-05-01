Hyundai Ioniq 5 2026 ra mắt: Nâng cấp từ trong ra ngoài, sạc một lần thoải mái đi TP.HCM - Đà Lạt khứ hồi

Thanh Nhã |

Với hàng loạt nâng cấp từ thiết kế đến trang bị, giá bán của mẫu SUV thuần điện này cũng được điều chỉnh tăng thêm khoảng 400 triệu đồng.

Hyundai Ấn Độ vừa giới thiệu bản cập nhật cho mẫu SUV thuần điện Ioniq 5. Xe nhận được nhiều nâng cấp về ngoại thất, hệ truyền động cùng bộ pin mới.

Hyundai Ioniq 5 2026 có nhiều nâng cấp. Ảnh: Hyundai

Hyundai Ioniq 5 2026 mới được cung cấp với bốn tùy chọn màu sắc khác nhau, gồm vàng mờ Gravity Gold Matte, đen ngọc trai Midnight Black Pearl, xám Titan Grey và trắng Optic White. Giá bán khởi điểm 5,57 triệu INR, tương đương 1,7 tỷ đồng.

Về thiết kế, Ioniq 5 mới vẫn giữ nguyên nét đặc trưng. Những nâng cấp bao gồm thiết kế cản trước và sau mạnh mẽ hơn, tấm chắn gầm trước và sau chắc chắn, thiết kế mâm hợp kim thể thao mới, thiết kế cánh gió sau mới và thiết kế đèn trang trí chữ V công nghệ cao được cải tiến.

Nội thất của Ioniq 5 2026 tập trung vào tính tiện dụng, khả năng tiếp cận và sự thuận tiện khi lái xe hàng ngày. Xe có vô lăng bọc da 3 chấu mới với logo bốn chấm phát sáng độc đáo, tích hợp sưởi. Khu vực táp-lô nổi bật với 2 màn hình 12,3 inch, đế sạc điện thoại thông minh không dây được thiết kế lại,...

Khoang lái Ioniq 5 mới. Ảnh: Hyundai

An toàn cũng được nâng cấp toàn diện, Hyundai đã bổ sung thêm cho xe hệ thống hỗ trợ tránh va chạm khi đỗ xe phía sau và cảnh báo khoảng cách khi đỗ xe. Các nâng cấp công nghệ bao gồm Hệ thống điều hướng tích hợp (CCNC), cập nhật phần mềm điều khiển từ xa (COTA), Android Auto và Apple CarPlay không dây, hệ thống chống trộm từ xa thông qua ứng dụng Hyundai Bluelink và tính năng thanh toán trong xe mới cho phép người dùng thanh toán trực tiếp phí sạc xe điện qua màn hình thông tin giải trí.

Hyundai trang bị cho Ioniq 5 2026 bộ pin lớn hơn với dung lượng 84 kWh, phạm vi hoạt động dự kiến 690 km. Công suất sạc DC được đẩy lên mức 350 kW. Ở đời cũ, pin có dung lượng 72,6 kWh của phiên bản trước. Hyundai Ioniq 5 2026 cũng có khả năng sạc DC nhanh hơn, đạt đỉnh 350 kW.

Đã có VNeID nhưng vẫn bị phạt nếu không mang GPLX bản cứng khi ra đường trong trường hợp sau
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

01:16
Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

00:39
Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

00:34
Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

01:02
Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
