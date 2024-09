Hyundai Grand i10 có thêm phiên bản mới siêu tiết kiệm nhiên liệu: Trang bị xịn xò, giá chỉ 219 triệu đồng

Hyundai Motor India đã trình làng thị trường phiên bản mới của Aura (Hyundai Grand i10) tại thị trường Ấn Độ. Ở phiên bản mới, xe có tên gọi là Hyundai Aura Hy-CNG E, cùng giá bán khởi điểm ở mức 748.600 Rs (khoảng 219 triệu đồng).

Về ngoại hình, thiết kế của Hyundai Aura Hy-CNG E phản ánh sự tập trung của hãng vào tính thẩm mỹ và chức năng. Đèn hậu LED hình chữ Z làm tăng thêm sức hấp dẫn về mặt thị giác.

Hyundai Aura Hy-CNG E được nhà sản xuất trang bị nhiều tiện nghi hiện đại như ghế lái có thể điều chỉnh độ cao, tựa đầu ghế sau có thể điều chỉnh, màn hình hiển thị đa thông tin kích thước 3,5 inch cung cấp dữ liệu lái xe cần thiết...

Tính năng an toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu của nhà sản xuất khi phát triển Hyundai Aura Hy-CNG E. Theo đó, xe được trang bị 6 túi khí và dây an toàn 3 điểm cho tất cả hành khách, tính năng nhắc nhở thắt dây an toàn cho tất cả các ghế ngồi, thiết kế chống rò rỉ của hệ thống CNG và vòi phun được bố trí hợp lý cũng giúp tăng cường sự an toàn trong quá trình tiếp nhiên liệu...

Cung cấp sức mạnh cho xe là khối động cơ xăng bi-fuel 1.2L với bộ CNG kết hợp với hộp số sàn 5 cấp, sản sinh công suất tối đa 69 mã lực tại 6000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 95,2 Nm tại 4.000 vòng/phút. Khi chạy bằng xăng, các con số này tăng lên 82 mã lực và 113 Nm.

Theo nhà sản xuất, Hyundai Aura Hy-CNG E cho phép người dùng có thể linh hoạt lựa chọn giữa các loại nhiên liệu dựa trên tính khả dụng và chi phí. Điều này đã biến Aura Hy-CNG E thành lựa chọn tiết kiệm cho việc đi lại hàng ngày hay đi du lịch đường dài.

Đồng thời, Hyundai cũng cho biết thêm, Aura là một trong những mẫu xe sedan bán chạy nhất tại Ấn Độ, đã đạt doanh số hơn 200.000 xe kể từ khi ra mắt trên thị trường.

Tham khảo: Economictimes