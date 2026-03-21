Hyundai Exter 2026 ra mắt: Giá quy đổi từ 162 triệu đồng, nội thất xịn hơn, hơn 45 tính năng an toàn ‘nâng cao’, cạnh tranh Raize, Sonet

Hyundai Ấn Độ vừa trình làng phiên bản nâng cấp của mẫu SUV cỡ nhỏ Exter tại thị trường này với mức giá khởi điểm từ 579.900 Rupee (tương đương khoảng 162 triệu đồng). Bản cập nhật mới mang đến hơn 25 cải tiến tập trung vào thiết kế, công nghệ, tiện nghi và an toàn, giúp mẫu xe trở nên cao cấp và giàu tính năng hơn trong phân khúc.

Hyundai Exter có bản nâng cấp giữa vòng đời. Ảnh: Hyundai

Về thiết kế ngoại thất, Hyundai Exter 2026 sở hữu những thay đổi đáng kể giúp gia tăng diện mạo mạnh mẽ đặc trưng của dòng xe gầm cao. Phần đầu xe được tái thiết kế với chi tiết trang trí trung tâm mới, lưới tản nhiệt cập nhật và cản trước tinh chỉnh cùng bộ mâm hợp kim cắt kim cương sắc sảo. Phía sau xe nổi bật với cánh lướt gió dạng cánh chim, cửa cốp thiết kế lại và chi tiết trang trí trụ C mới, tạo nên phong cách thể thao hơn.

Ngoại thất tinh chỉnh nhẹ thiết kế. Ảnh: Hyundai

Hyundai tiếp tục duy trì vị thế của Exter là mẫu SUV cao nhất phân khúc đồng thời sở hữu chiều dài cơ sở lớn nhất, giúp cải thiện sự hiện diện trên đường phố và tối ưu không gian trần xe cũng như khoang cabin. Xe có kích thước dài 3.830 mm, rộng 1.723 mm và cao 1.643 mm tính cả giá nóc, cùng chiều dài cơ sở đạt 2.450 mm. Mẫu xe này cùng phân khúc với Hyundai Venue, cạnh tranh Toyota Raize, Kia Sonet.

Tiến vào bên trong, khoang lái của Exter mang đến cảm giác cao cấp hơn với tông màu chủ đạo Xanh Navy và Xám mới. Bảng điều khiển được hoàn thiện với họa tiết carbon 3D kết hợp cùng vô lăng cắt vát dạng D-cut thể thao. Đặc biệt, Hyundai đã đưa vào mẫu xe này bàn đạp kim loại – một trang bị lần đầu tiên xuất hiện trong phân khúc. Những nâng cấp khác bao gồm bệ tỳ tay phía người lái có thể gập lại, chất liệu bọc ghế mới và thiết kế công thái học được cải thiện.

Sự tiện nghi còn được nâng cao nhờ ghế lái có khả năng điều chỉnh độ cao và tựa đầu hàng ghế sau có thể điều chỉnh được trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản. Xe vẫn duy trì không gian chứa đồ rộng rãi với dung tích khoang hành lý đạt 391 lít.

Trang bị công nghệ của xe cao cấp hơn. Ảnh: Hyundai

Trên phương diện công nghệ, Exter dẫn đầu phân khúc khi trang bị sẵn camera hành trình cùng hệ thống kết nối Android Auto và Apple CarPlay không dây. Hành khách phía sau hiện đã có thêm cổng sạc USB Type-C tiện lợi. Mẫu SUV này cung cấp hơn 60 tính năng xe kết nối Bluelink và hơn 300 lệnh thoại tích hợp có thể hoạt động ngay cả khi không có kết nối internet. Các tiện ích đáng chú ý khác bao gồm cửa sổ trời điện, cụm đồng hồ kỹ thuật số và khả năng cập nhật bản đồ cũng như hệ thống giải trí qua mạng (OTA).

Về khả năng vận hành, phiên bản 2026 tiếp tục sử dụng động cơ xăng Kappa 1.2L, đi kèm tùy chọn hộp số sàn hoặc hộp số tự động AMT. Hyundai nhấn mạnh đây là mẫu SUV duy nhất trong phân khúc sở hữu động cơ xăng 4 xi-lanh vận hành êm ái. Ngoài ra, xe còn có tùy chọn động cơ chạy khí nén thiên nhiên CNG với thiết lập bình kép. Ở phiên bản này, bánh xe dự phòng được chuyển xuống dưới gầm xe, giúp giải phóng không gian cốp và mang lại dung tích chứa đồ thực dụng khoảng 225 lít.

Khả năng vận hành của xe không đổi. Ảnh: Hyundai

An toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu của Hyundai đối với dòng Exter khi bổ sung hơn 45 tính năng an toàn tiên tiến, trong đó có 30 tính năng được trang bị tiêu chuẩn. Những điểm nhấn quan trọng bao gồm 6 túi khí tiêu chuẩn trên mọi phiên bản, cùng hệ thống kiểm soát thân xe điện tử (ESC) và hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), đảm bảo sự an tâm tối đa cho người sử dụng.