Hyundai Elantra thế hệ mới có những điểm khiến Mazda3 khó ngồi yên: Thiết kế như bước ra từ tương lai, nội thất có chi tiết như Tucson, nhưng có một thứ vẫn giữ nguyên

Hyundai không ngừng cải tiến và sáng tạo, và điều này lại một lần nữa được chứng minh qua mẫu Elantra thế hệ mới. Ngay cả khi mẫu xe hiện hành mới chỉ ra mắt được 5 năm, việc công bố một phiên bản thế hệ mới không hề quá sớm, bởi lịch sử đã cho thấy, mỗi thế hệ Hyundai Elantra trước đó cũng chỉ được sản xuất trong khoảng thời gian tương tự.

Điểm nhấn của Hyundai Elantra mới không gì khác ngoài thiết kế được làm mới mạnh mẽ. Những hình ảnh chiếc xe được ngụy trang kín mít trên đường phố Hàn Quốc đã hé lộ phần nào vẻ ngoài mới lạ mà mẫu sedan này sẽ mang lại. Dựa vào những hình ảnh này cùng với các bản dựng kỹ thuật số được công bố gần đây, có vẻ như Hyundai Elantra thế hệ mới sẽ tiếp tục sở hữu một thiết kế đầy tính chất phân cực, tương tự như người tiền nhiệm của nó.

Khi những ảnh dựng kỹ thuật số Hyundai Elantra mới xuất hiện, nhiều người tin rằng đó chỉ là trí tưởng tượng của nghệ sĩ đồ họa. Nhưng với những ảnh chụp xe chạy thử mới nhất đã có thể xác định ảnh dựng (phải) chính xác đến 90% so với thực tế. Ảnh: Healer TV

Những hình ảnh gián điệp được chia sẻ bởi Healer TV đã khẳng định mức độ chính xác gần như tuyệt đối của bức phác thảo đầu tiên về Hyundai Elantra thế hệ mới. Thiết kế của Elantra mới lấy cảm hứng từ mẫu xe concept Hyundai N Vision 74 - được xem là bản hiện đại hóa của chiếc Pony Coupe cổ điển.

Phía trước là lưới tản nhiệt dạng chữ nhật, đèn LED ban ngày góc cạnh và dải đèn LED chạy ngang. Đèn pha chính sẽ được đặt ở phía dưới của cản trước. Điều này giúp Elantra mới có một vẻ ngoài mạnh mẽ và cá tính, một bước tiến lớn so với thế hệ trước.

Nhìn từ bên hông, Hyundai Elantra mới cũng cho thấy sự khác biệt rõ rệt. Cửa sổ sau vuông vức và cốp xe nhô cao hơn so với mẫu xe hiện tại, khiến phần đuôi xe tạo ra một ấn tượng mạnh mẽ, làm người ta liên tưởng đến mẫu sedan điện Kia EV4 mới. Cụm đèn hậu sắc sảo hơn. Đèn phanh dọc mới.

Không chỉ có thiết kế bên ngoài được cải tiến, theo nguồn tin từ Healer TV, Hyundai Elantra mới còn được trang bị hệ thống PLEOS Connect với một màn hình trung tâm kích thước lớn - điều cũng được cho là sẽ hiện diện trên Tucson thế hệ mới, không có bảng đồng hồ lái truyền thống và có thêm một màn hình nhỏ/HUD dành cho người lái.

Nội thất còn được che đậy khá kỹ, nhưng vẫn có thể xác định bên trong hứa hẹn sự lột xác lớn. Một trong số đó là màn hình và giao diện mới. Ảnh: Healer TV

Theo những thông tin từ Korean Car Blog, Hyundai Elantra mới sẽ tiếp tục được cung cấp với động cơ tăng áp 1.6L 4 xi-lanh cùng phiên bản hybrid. Tại một số thị trường, người tiêu dùng còn có thêm lựa chọn phiên bản chạy bằng khí LPG. Mặc dù chưa có thông tin chính thức, nhưng người hâm mộ có lý do để kỳ vọng vào sự xuất hiện của phiên bản Elantra N mới, sau thành công của mẫu hiện tại.

Nhưng có một điểm sẽ không thay đổi là động cơ. Ảnh: Healer TV

Ngày ra mắt của Elantra thế hệ mới được Hyundai dự kiến sẽ là vào năm sau. Với thiết kế đậm chất coupe đã được xác nhận qua những hình ảnh mới nhất, cùng với dải động cơ quen thuộc nhưng linh hoạt, Elantra thế hệ mới hứa hẹn sẽ là một đối thủ đáng gờm trong phân khúc sedan hạng nhỏ.