Hyundai Custin facelift lộ diện: Đổi thiết kế đầu xe, mang nhiều nét giống Staria

Hyundai Custin chuẩn bị có bản nâng cấp giữa vòng đời với thay đổi tập trung ở phần đầu xe, trong khi thiết kế thân và đuôi xe gần như được giữ nguyên.

Hình ảnh phiên bản facelift của Hyundai Custin vừa xuất hiện trong hồ sơ đăng ký tại Trung Quốc, cho thấy mẫu MPV này sẽ có diện mạo mới ở thế hệ cập nhật. Thay đổi tập trung chủ yếu ở phần đầu xe, tạo cảm giác hiện đại và vuông vức hơn.

Đầu xe thay đổi mạnh, mang hơi hướng Staria

Phần đầu là khu vực được Hyundai làm mới rõ nhất trên Custin facelift. Lưới tản nhiệt được thiết kế lại với kích thước lớn hơn, kết hợp các chi tiết tối màu và tạo hình góc cạnh.

Hyundai Custin facelift lộ diện trong hồ sơ đăng ký tại Trung Quốc. Ảnh: Rushlane

Cụm đèn phía trước cũng thay đổi hoàn toàn. Đèn chiếu sáng chính được đặt thấp hơn, trong khi dải đèn LED định vị nằm phía trên tạo thành một bố cục khá giống phong cách của Hyundai Staria.

Thiết kế mới giúp Custin trông bề thế hơn so với phiên bản hiện tại. Khu vực cản trước cũng được tinh chỉnh với các mảng ốp mới, hoàn thiện diện mạo vuông vức cho phần đầu xe.

Những nâng cấp trên Hyundai Custin chủ yếu đến từ ngoại thất. Ảnh: Rushlane

Nhìn từ bên hông, những thay đổi ít rõ rệt hơn. Custin facelift vẫn giữ kiểu dáng MPV với cửa trượt phía sau và đường gân thân xe quen thuộc. Bộ mâm được thay bằng thiết kế mới, tạo điểm nhấn cho phiên bản nâng cấp.

Kích thước gần như không đổi, tiếp tục dùng động cơ tăng áp

Theo hồ sơ đăng ký, Hyundai Custin facelift có chiều dài 4.959 mm, rộng 1.856 mm và cao 1.733 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 3.055 mm. Các thông số này cho thấy kích thước tổng thể của xe gần như không thay đổi.

Phần đuôi cũng được giữ lại phần lớn thiết kế hiện tại, chỉ có một số chi tiết được tinh chỉnh nhẹ.

Phần đuôi Hyundai Custin facelift. Ảnh: Rushlane

Hồ sơ tại Trung Quốc cho thấy Custin facelift tiếp tục sử dụng động cơ xăng tăng áp. Bản 1.5L cho công suất 170 mã lực, trong khi bản 2.0L đạt 230 mã lực. Các động cơ này kết hợp với hộp số tự động tùy cấu hình.

Hiện chưa có thông tin về thời điểm Hyundai Custin facelift được ra mắt chính thức. Những hình ảnh trong hồ sơ đăng ký mới chỉ cho thấy những thay đổi về thiết kế trước khi mẫu MPV này bước sang giai đoạn tiếp theo.