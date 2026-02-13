Hyundai Creta tăng tốc vượt Toyota Yaris Cross 2 tháng liên tiếp: Cuộc đua CUV cỡ B bắt đầu đảo chiều

Số liệu bán hàng mới nhất từ Hyundai Thành Công và Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy Hyundai Creta đang tạo ra bước ngoặt đáng chú ý tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe này đã có 2 tháng liên tiếp vượt doanh số của Toyota Yaris Cross.

Cụ thể, trong tháng 1/2026, Hyundai Creta đạt doanh số 1.222 xe, nhỉnh hơn mức 1.150 xe của Toyota Yaris Cross. Trước đó, vào tháng 12/2025, Creta cũng đã vượt lên với 1.696 xe, trong khi Yaris Cross đạt 1.393 xe. Việc duy trì lợi thế trong hai tháng liên tiếp cho thấy Creta đang có đà tăng trưởng thực, thay vì chỉ là kết quả của yếu tố thời điểm hay ưu đãi ngắn hạn.

Nguồn số liệu: Hyundai Thành Công, VAMA

Nhìn rộng ra cả năm 2025, Toyota Yaris Cross từng là cái tên chiếm ưu thế rõ rệt trong phân khúc CUV cỡ B. Mẫu xe này liên tục vượt Creta và nhiều mẫu xe khác trong giai đoạn tháng 3-11/2025, thậm chí đạt đỉnh 1.964 xe trong tháng 9/2025. Trong khi đó, Hyundai Creta giai đoạn đầu năm lại thể hiện phong độ thiếu ổn định, nhiều tháng chỉ bán được khoảng 300–600 xe và lép vế rõ ràng trước đối thủ.

Tuy nhiên, kể từ sau mốc tháng 9/2025, doanh số Yaris Cross bắt đầu giảm dần theo từng tháng. Cụ thể, mẫu xe Toyota giảm từ 1.964 xe (tháng 9) xuống 1.833 xe (tháng 10), 1.720 xe (tháng 11), 1.393 xe (tháng 12) và tiếp tục hạ còn 1.150 xe trong tháng 1/2026. Dù vẫn duy trì mức bán tốt, xu hướng đi xuống này cho thấy Yaris Cross có dấu hiệu hạ nhiệt sau giai đoạn bùng nổ ban đầu, đồng thời chịu sức ép ngày càng lớn từ các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Toyota Yaris Cross đang có dấu hiện chững lại tại Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Ở chiều ngược lại, Hyundai Creta lại tăng tốc mạnh mẽ trong đúng giai đoạn cuối năm. Doanh số mẫu xe này tăng liên tục từ 915 xe (tháng 9/2025) lên 1.022 xe (tháng 10), 1.236 xe (tháng 11) và bứt phá trong tháng 12/2025 với 1.696 xe – mức cao nhất kể từ đầu năm. Đà tăng đó được duy trì sang tháng 1/2026 với 1.222 chiếc, đứng thứ 2 phân khúc CUV cỡ B chạy xăng.

Đáng chú ý, những tháng gần đây, Hyundai Creta đã trở thành mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai tại Việt Nam, vượt qua các dòng xe quen thuộc khác trong danh mục của hãng. Điều này cho thấy vai trò của Creta đang được nâng lên từ một lựa chọn phụ trong phân khúc CUV cỡ B, trở thành trụ cột doanh số mới của Hyundai.

Hyundai Creta đang có giai đoạn tăng trưởng ấn tượng. Ảnh: Hyundai

Xét tổng thể, việc Hyundai Creta 2 tháng liên tiếp vượt Toyota Yaris Cross phản ánh rõ sự dịch chuyển trong lựa chọn của người tiêu dùng. Trong khi Yaris Cross vẫn giữ được nền doanh số tốt, sự suy giảm từ đỉnh tháng 9/2025 cho thấy mẫu xe này đang bước vào giai đoạn ổn định hơn, không còn tăng trưởng nóng. Ngược lại, Creta đang hưởng lợi từ chu kỳ sản phẩm thuận lợi, cùng sự cải thiện về hình ảnh, trang bị và chính sách bán hàng.

Nếu xu hướng này tiếp tục trong các tháng tới, cuộc đua phân khúc CUV cỡ B năm 2026 nhiều khả năng sẽ trở nên cân bằng và khó đoán hơn. Hyundai Creta đã chứng minh khả năng bứt lên đúng thời điểm, trong khi Toyota Yaris Cross sẽ cần thêm những điều chỉnh để duy trì vị thế trước áp lực cạnh tranh ngày càng rõ rệt.