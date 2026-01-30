Hyundai Creta đời mới lộ diện trên đường với dáng góc cạnh hơn rõ rệt cùng kích thước lớn hơn

Hyundai Creta thế hệ mới đã lần đầu tiên bị bắt gặp khi đang chạy thử nghiệm, cho thấy mẫu SUV cỡ B ăn khách này đang bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo. Dù được ngụy trang kỹ lưỡng, nguyên mẫu vẫn để lộ nhiều thay đổi đáng chú ý, hé lộ một cuộc “lột xác” toàn diện so với Creta đang bán trên thị trường.

Nguyên mẫu Creta thế hệ mới chạy thử với lớp ngụy trang kín. Ảnh: Shorts Car

Qua những hình ảnh ghi nhận được, Creta thế hệ mới sở hữu dáng xe vuông vức và cứng cáp hơn rõ rệt. Tỷ lệ thân xe có xu hướng kéo dài, trần xe cao hơn, mang lại cảm giác bề thế và tiệm cận phong cách SUV truyền thống. Phần đầu và đuôi xe nhiều khả năng sẽ được thiết kế lại hoàn toàn với các đường nét sắc sảo, đồng bộ với ngôn ngữ thiết kế mới mà Hyundai đang áp dụng trên các mẫu xe gần đây. Dù các chi tiết như đèn chiếu sáng hay lưới tản nhiệt chưa thể quan sát rõ, tổng thể cho thấy Creta mới sẽ không chỉ là một bản nâng cấp nhẹ mà là một thế hệ hoàn toàn khác.

Việc thân xe có kích thước lớn hơn cũng mở ra kỳ vọng về không gian nội thất rộng rãi hơn. Dù khoang lái chưa được hé lộ, nhiều khả năng Hyundai sẽ tiếp tục đẩy mạnh yếu tố công nghệ với màn hình cỡ lớn, giao diện hiện đại cùng các tính năng kết nối nâng cấp. Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến ADAS được dự đoán sẽ tiếp tục được cải tiến, nhằm đáp ứng tiêu chuẩn an toàn ngày càng cao trong phân khúc.

Thân xe được cho là lớn hơn, hứa hẹn không gian rộng rãi. Ảnh: Shorts Car

Về vận hành, Creta thế hệ mới được cho là vẫn duy trì các tùy chọn động cơ 1.5L quen thuộc gồm xăng hút khí tự nhiên, xăng tăng áp và diesel, đi kèm nhiều lựa chọn hộp số. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là khả năng Hyundai sẽ lần đầu giới thiệu phiên bản hybrid cho Creta, phù hợp với xu hướng điện hóa đang ngày càng phổ biến tại các thị trường đang phát triển.

Creta thế hệ mới tiếp tục được thử nghiệm trên đường công cộng. Ảnh: Shorts Car

Creta hiện là một trong những mẫu SUV cỡ B bán chạy nhất tại nhiều quốc gia và thường xuyên giữ vị trí dẫn đầu phân khúc. Tuy nhiên, sự cạnh tranh đang trở nên gay gắt hơn với sự xuất hiện hoặc chuẩn bị ra mắt của nhiều đối thủ thế hệ mới. Trong bối cảnh đó, Creta thế hệ mới được xem là bước đi quan trọng của Hyundai nhằm duy trì lợi thế và tiếp tục giữ sức hút với người dùng.

Phần đầu và đuôi xe nhiều khả năng sẽ được thiết kế lại hoàn toàn. Ảnh: Shorts Car

Theo các nguồn tin, Creta thế hệ mới có thể ra mắt vào năm 2027, dù không loại trừ khả năng thời điểm trình làng sẽ được đẩy sớm hơn. Nếu những thay đổi về thiết kế, công nghệ và hệ truyền động được hiện thực hóa, Creta thế hệ tiếp theo hứa hẹn sẽ là một trong những cái tên đáng chú ý nhất trong phân khúc SUV đô thị những năm tới.