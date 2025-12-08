Hyundai Creta bán rất chạy nhưng vẫn giảm hàng chục triệu: Đây là 2 tính năng hiếm thấy trong phân khúc

Trong tháng 12/2025, Hyundai Thành Công triển khai chương trình ưu đãi “Bảo hành 8 năm – An tâm vận hành” trên loạt sản phẩm chủ lực, trong đó có mẫu Creta. Ưu đãi của hãng kết hợp giảm giá trực tiếp và hỗ trợ tài chính với tổng giá trị lên tới 200 triệu đồng, áp dụng tại các đại lý ủy quyền trên toàn quốc.

Theo đó, Hyundai Palisade, Santa Fe, Tucson, Creta, Accent và Stargazer đi kèm một trong hai gói khuyến mại.

Hyundai Creta đang được giảm giá dịp cuối năm.

Gói thứ nhất tập trung vào giá bán, với mức giảm trực tiếp lên tới 200 triệu đồng; riêng Hyundai Creta được công bố ưu đãi 50 triệu đồng cho mọi phiên bản, đi kèm quyền lợi hội viên khách hàng hạng Bạch Kim.

STT Mẫu xe Mức ưu đãi tối đa (VNĐ)* 1 Hyundai Accent 64.000.000 2 Hyundai Stargazer 86.000.000 3 Hyundai Santa Fe 180.000.000 4 Hyundai Palisade 200.000.000 5 Hyundai Creta 50.000.000 6 Hyundai Tucson 58.000.000

(*) Giá trị khuyến mại trên bao gồm quyền lợi Hội viên khách hàng Hyundai hạng Bạch Kim trị giá 10 triệu đồng. Với riêng 3 mẫu xe Santa Fe, Stargazer và Accent, nếu khách hàng lựa chọn gói ưu đãi 1, được tặng thêm gói gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000km

Gói thứ hai hướng đến lợi ích lâu dài, bao gồm gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km, bảo dưỡng miễn phí tối đa 5 năm cùng một số quà tặng như bảo hiểm vật chất và voucher nhiên liệu. Tổng giá trị hỗ trợ của gói này cũng có thể đạt khoảng 200 triệu đồng, song khách hàng chỉ được chọn một gói tại thời điểm ký hợp đồng.

Hyundai Creta là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của hãng xe Hàn tại Việt Nam.

Đáng chú ý, Hyundai Creta là một trong những mẫu SUV cỡ B chủ lực của hãng, đang cạnh tranh trực tiêos với các đối thủ mạnh như Mitsubishi Xforce hay Toyota Yaris Cross. Phiên bản Creta N Line ra mắt hồi giữa năm giúp mở rộng lựa chọn cho khách hàng với phong cách thiết kế thể thao hơn so với bản tiêu chuẩn.

Xe được nhận diện bởi cản trước, cản sau và ốp hông thiết kế lại, cánh gió sau và các đường viền đỏ, kết hợp bộ mâm hợp kim 18 inch, hướng tới nhóm người dùng trẻ ưa kiểu dáng cá tính. Bên trong, Creta N Line sử dụng tông nội thất đen, điểm xuyết chỉ đỏ và logo N Line, đồng thời duy trì các tiện nghi như điều hòa tự động, cửa sổ trời, ghế lái chỉnh điện và màn hình giải trí cảm ứng.

Làm mát ghế và camera 360 độ là hai tính năng hiếm thấy trong phân khúc của Hyundai Creta.

Đáng chú ý, mẫu xe này được trang bị hai tính năng hiếm gặp trong phân khúc B-SUV, đó là ghế trước thông gió và hệ thống camera 360 độ tích hợp. Hyundai Creta N Line đồng thời được trang bị gói hỗ trợ người lái Hyundai SmartSense với các tính năng an toàn như hệ thống kiểm soát hành trình thông minh (Smart Cruise Control), cảnh báo va chạm trước, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo điểm mù.

Nếu tính các tính năng an toàn cơ bản như cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc hay 6 túi khí..., Hyundai Creta N Line có tổng tới 20 trang bị nhằm giữ an toàn cho người dùng xe.