Hyundai có vụ triệu hồi xe vào hàng tốn kém nhất lịch sử

Hyundai sẽ triệu hồi 82.000 ô tô chạy điện trên toàn cầu để thay pin, sau khi ghi nhận 15 vụ cháy nổ liên quan đến những mẫu xe này. Dù số lượng xe không lớn, đây sẽ là một trong những vụ triệu hồi tốn kém nhất trong lịch sử ngành công nghiệp ô tô.

Theo trang CNN Business, vụ triệu hồi sẽ tiêu tốn của Hyundai 1 nghìn tỷ Won, tương đương khoảng 900 triệu USD. Tính bình quân, mỗi xe bị triệu hồi tiêu tốn 11.000 USD, một con số rất cao và cho thấy lỗi ở ô tô chạy điện có thể gây ra tổn thất lớn như thế nào đối với nhà sản xuất, ít nhất là trong tương lai gần.

Thay toàn bộ pin của ô tô điện là một biện pháp cực đoan, đòi hỏi khối lượng công việc và chi phí tương tự như thay toàn bộ động cơ của một chiếc xe chạy động cơ đốt trong truyền thống. Cho tới nay, hầu như chưa có vụ triệu hồi ô tô truyền thống nào đòi hỏi thay hết động cơ. Một trong số ít những ngoại lệ là vụ triệu hồi vào năm 2014, khi hãng Porsche triệu hồi 785 chiếc xe thể thao 911 GT3, nhưng Porsche không tiết lộ chi phí.

Trước vụ triệu hồi xe lần này của Hyundai, ngành công nghiệp ô tô từng chứng kiến một số vụ triệu hồi đắt đỏ khác, bao gồm vụ triệu hồi tiêu tốn 1,2 tỷ USD mới đây để thay túi khí Takata của hãng xe General Motors (GM). Trong vụ triệu hồi của GM có 7 triệu xe, đồng nghĩa chi phí sửa chữa chưa đến 200 USD mỗi xe.

Theo ông Mike Held, Giám đốc phụ trách mảng ô tô của công ty tư vấn toàn cầu AlixPartners, chi phí bình quân của các vụ triệu hồi xe trong 10 năm qua là khoảng 500 USD mỗi xe.

Từ vụ triệu hồi của Hyundai co thể thấy pin xe điện đắt đỏ như thế nào nếu so sánh với chi phí của toàn bộ chiếc xe. Cho tới khi giá pin xe giảm xuống, thông qua sản lượng pin xe trên toàn cầu tăng lên và nhờ quy mô sản xuất lớn hơn, thì chi phí sản xuất ô tô điện chắc chắn sẽ còn đắt đỏ hơn so với xe chạy xăng dầu truyền thống.

Nhưng một khi giá pin xe giảm, giá thành ô tô điện sẽ rẻ hơn nhiều so với ô tô truyền thống, vì xe điện có ít linh kiện hơn và tiêu tốn ít hơn khoảng 30% nhân công để lắp ráp.

Trong những vụ cháy nổ xe dẫn tới vụ triệu hồi ô tô điện của Hyundai, không có thiệt hại nào về người. Một số vụ cháy nổ xảy ra khi xe đang tắt máy và không có người trong xe.. Những xe bị triệu hồi bao gồm Ioniq EV và Elec City, trong đó có 27.000 xe tại Hàn Quốc và 55.000 xe tại các quốc gia khác.

Cháy nổ là vấn đề từng xảy ra ở ô tô điện của các nhà sản xuất khác như Chevrolet Bolt của GM, hay xe điện Tesla đời đầu.

Hyundai cho biết vẫn đang đàm phán với LG Energy Solutions, nhà cung cấp pin xe của hãng, để xác định xem bên nào phải chịu chi phí của đợt triệu hồi xe này.