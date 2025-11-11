Hyundai chốt làm bán tải mới: Cùng phân khúc Ranger, khung gầm rời, có thể dùng động cơ hybrid

Hyundai đang phát triển một mẫu bán tải cỡ trung mới với tham vọng tạo dấu ấn tại những thị trường vốn do các thương hiệu Nhật và Mỹ thống trị. Thông tin được tiết lộ bởi lãnh đạo Hyundai Australia, người mô tả đây sẽ là một mẫu xe “khiến người dùng phải choáng ngợp”.

Hyundai công bố dự án xe bán tải mới. Ảnh: Carscoops

Theo Carscoops, chiếc bán tải cỡ trung này dự kiến ra mắt vào khoảng năm 2028, trước tiên tại Australia rồi sau đó mở rộng sang Bắc Mỹ. Hiện tại, Hyundai gần như chưa có đại diện thực sự trong phân khúc này, trong khi đối thủ trực tiếp như Ford Ranger hay Toyota Hilux vẫn đang dẫn đầu doanh số ở nhiều khu vực. Mẫu xe mới được kỳ vọng sẽ giúp hãng xe Hàn Quốc bước vào cuộc cạnh tranh sôi động này một cách nghiêm túc.

Dù chưa công bố chi tiết, Hyundai xác nhận mẫu bán tải mới sẽ sử dụng cấu trúc khung thang truyền thống – nền tảng quen thuộc của các dòng xe tải và SUV địa hình. Lãnh đạo Hyundai Australia cũng khẳng định sản phẩm dành cho thị trường Australia và Bắc Mỹ sẽ được phát triển hoàn toàn bởi Hyundai, khác với mẫu xe hợp tác cùng General Motors đang hướng đến thị trường Nam Mỹ.

Thông tin về mẫu bán tải mới vẫn là ẩn số. Ảnh minh họa: Carscoops

Một số thông tin ban đầu cho biết xe có thể trang bị hệ truyền động hybrid, nhưng không dừng ở dạng plug-in thông thường mà nhiều khả năng là kiểu hybrid mở rộng phạm vi hoạt động (EREV). Động cơ diesel vẫn được xem là lựa chọn khả thi trong giai đoạn đầu, song đại diện Hyundai cho biết đây chỉ là bước chuyển tiếp trước khi hãng tập trung vào các công nghệ sạch hơn.

Ở thị trường Australia, mẫu bán tải mới của Hyundai sẽ cạnh tranh trực tiếp với Ford Ranger và Toyota Hilux, trong khi tại Bắc Mỹ, đối thủ được nhắm đến là Chevrolet Colorado, GMC Canyon và Toyota Tacoma. Với định hướng phát triển riêng, Hyundai kỳ vọng có thể tạo nên một lựa chọn khác biệt trong phân khúc vốn đã rất quen thuộc với người dùng.

Bán tải mới của Hyundai sẽ đối đầu trực tiếp với Ford Ranger. Ảnh dựng đồ họa AI: Bảo Lâm

Hiện chưa có hình ảnh chính thức của mẫu xe này, ngoại trừ một số bản phác thảo được lan truyền trên mạng. Kích thước, thông số kỹ thuật và giá bán vẫn là ẩn số, song Hyundai đã úp mở về khả năng sẽ có thêm biến thể điện hóa, thậm chí là phiên bản thuần điện trong tương lai.

Dự án bán tải cỡ trung cho thấy Hyundai đang nỗ lực mở rộng danh mục sản phẩm ra ngoài các dòng SUV và crossover vốn chiếm ưu thế của hãng. Nếu kế hoạch được triển khai đúng hướng, mẫu xe này có thể trở thành quân bài chiến lược giúp Hyundai chen chân vào nhóm xe thương mại đa dụng toàn cầu – nơi tính thực dụng, độ bền và sức mạnh thương hiệu đóng vai trò quyết định.