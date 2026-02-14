Hyundai bứt top 1, Ford về nhì doanh số xe xăng/dầu đầu năm tại Việt Nam: Xe Hàn áp đảo bằng số lượng mẫu, 3 xe Mỹ đều bán khủng

Thị trường ô tô Việt Nam khởi đầu năm 2026 với những biến động đáng chú ý trong cục diện thị phần xe động cơ đốt trong. Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công, thương hiệu Hàn Quốc đã ghi nhận sự bứt phá khi vươn lên chiếm lĩnh ngôi đầu bảng tổng sắp doanh số tháng 1. Với 5.872 xe bàn giao đến tay khách hàng (bao gồm cả mảng xe thương mại), Hyundai đã tạo được khoảng cách an toàn trước các đối thủ bám đuổi trực tiếp.

Xếp ngay sau vị trí dẫn đầu là Ford với kết quả 5.121 xe, trong khi Mitsubishi giữ vị trí thứ ba với doanh số đạt 5.039 chiếc. Đáng chú ý, "ông lớn" Toyota khởi đầu năm mới đầy thận trọng khi lùi xuống vị trí thứ tư với 4.852 xe bán ra.

Mitsubishi và Toyota tụt hạng trước Hyundai và Ford trong tháng đầu năm. Nguồn số liệu: VAMA, Hyundai Thành Công

Theo quy luật thị trường hàng năm, sức mua trong tháng đầu năm thường có xu hướng sụt giảm so với giai đoạn cao điểm cuối năm trước. Tuy nhiên, mức độ điều chỉnh của từng hãng có sự khác biệt rõ rệt. Toyota ghi nhận mức sụt giảm sâu nhất khi doanh số từ 8.329 xe vào tháng trước đã rơi xuống chỉ còn hơn một nửa. Mitsubishi cũng đối mặt tình trạng tương tự khi số lượng xe bán ra giảm từ ngưỡng 8.960 chiếc xuống còn hơn 5.000 chiếc. Trái lại, Hyundai và Ford vẫn thể hiện được bản lĩnh khi duy trì được sự ổn định tương đối về nhu cầu tiêu dùng dù thị trường chung đang trong giai đoạn thấp điểm.

Động lực chính giúp Hyundai củng cố vị thế số một trong tháng vừa qua đến từ bộ đôi SUV đang giữ nhiệt tốt trên thị trường là Creta và Tucson, với doanh số lần lượt đạt 1.222 và 1.161 xe. Sự đa dạng trong danh mục sản phẩm so với các đối thủ cũng là yếu tố then chốt giúp thương hiệu này duy trì tổng lượng bán ra ở mức cao.

Creta và Tucson là 2 mẫu xe bán tốt nhất của Hyundai. Ảnh: Đại lý

Ở chiều hướng khác, dù đứng ở vị trí thứ hai về tổng lượng xe nhưng hiệu suất kinh doanh trên từng mẫu đơn lẻ của Ford lại gây ấn tượng mạnh. Ranger tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu với 1.854 xe, bên cạnh sự đóng góp tích cực từ Everest và Territory với doanh số lần lượt là 1.390 và 1.545 xe. Việc sở hữu danh mục sản phẩm tập trung khiến tổng doanh số của hãng xe Mỹ khó lòng áp đảo được Hyundai, song sức mạnh của các dòng xe chủ lực vẫn rất đáng nể.

Ford có sức bán khá đồng đều giữa các mẫu xe chủ lực. Ảnh: Đại lý

Đối với Mitsubishi, Xpander vẫn là cái tên gánh vác trọng trách doanh số lớn nhất với 1.938 xe, theo sau là Xforce với 1.666 xe. Thực tế cho thấy, dù xếp ở vị trí thứ ba toàn đoàn nhưng doanh số của các mẫu xe chủ chốt nhà Mitsubishi vẫn cực kỳ nổi bật, đặc biệt là sức hút bền bỉ từ dòng MPV chiến lược Xpander.

Tuy nhiên, một bất ngờ lớn đã xảy ra khi danh hiệu mẫu xe bán chạy nhất thị trường tháng trước không thuộc về các thương hiệu trong top 3 mà gọi tên Mazda CX-5 với 2.104 xe bán ra. Dù sở hữu "vua doanh số" của tháng, Mazda chỉ dừng lại ở mức tổng lượng bán ra 3.515 xe do sự chênh lệch về sức mua giữa các dòng xe trong dải sản phẩm, xếp sau cả Toyota trên bảng tổng sắp thương hiệu.