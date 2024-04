Hyundai Accent giảm giá mạnh tại đại lý: Bản 'full' còn 475 triệu, tiệm cận Vios số sàn

Hyundai Accent giảm giá xả hàng tồn

Mặc dù Hyundai Accent vẫn luôn nằm trong top 10 bán chạy hàng tháng nhưng không tránh khỏi việc tồn kho do nguồn cung lớn hơn cầu. Trong bối cảnh đó, nhiều chiếc xe sản xuất năm 2023 (VIN 2023) đang được giảm giá mạnh. Đây có thể là động thái dọn kho khi chuẩn bị bước sang giữa quý II/2024.

Nhiều đại lý đưa giá bản Đặc biệt của Hyundai Accent VIN 2023 xuống dưới mốc 500 triệu.

Một đại lý ở phía Bắc đang chào khách mua Hyundai Accent bản Đặc biệt (cao nhất) có số VIN 2023 với giá chỉ còn 475 triệu đồng, giảm tới 67 triệu so với giá niêm yết của hãng (542 triệu đồng). Với giá này, Hyundai Accent AT Đặc biệt nay chỉ nhỉnh hơn một chút so với bản MT (472 triệu đồng) và bản MT của đối thủ Toyota Vios (458 triệu đồng).

Đây không phải mức giảm áp dụng chung cho toàn hệ thống. Mỗi đại lý đưa ra những mức giảm khác nhau. Một đại lý ở TP. HCM đưa ra mức giá 476 triệu, trong khi phổ biến các nơi đang rao 480-490 triệu.

Ngoài ra, một số đại lý cũng chào bán bản xe VIN 2024 với mức giá mềm hơn giá khuyến nghị từ hãng, khoảng 20-40 triệu đồng tùy nơi.

Đối thủ Toyota Vios mới được giảm giá niêm yết từ hãng có giá cạnh tranh hơn đáng kể.

Việc Hyundai Accent giảm giá dù bán chạy nhất phân khúc xe cỡ B quý I/2024 cũng hoàn toàn dễ hiểu. Ngoài mục đích dọn kho, mẫu xe này cũng phải chịu sức ép cạnh tranh khốc liệt từ đối thủ. Toyota Vios mới được hãng điều chỉnh giảm giá niêm yết 21-47 triệu đồng, lại được giảm thêm khoảng 10-15 triệu đồng tại đại lý, đưa giá bán thực tế chỉ còn khoảng 445-530 triệu đồng.

Đối thủ đang bám sát nhất là Honda City cũng nhận được ưu đãi. Khách mua Honda City RS VIN 2023 trong tháng 4 được tặng 50% lệ phí trước bạ và 1 năm bảo hiểm thân vỏ, áp dụng trên toàn hệ thống.

Hyundai Accent khó ngồi yên ở vị trí số 1 phân khúc về doanh số

Trong quý I/2024, Hyundai Accent là mẫu bán chạy nhất phân khúc với 2.248 xe được tiêu thụ. Honda City bám rất sát với 2.165 xe. Đáng nói là, trong tháng 3, City đã thành công soán ngôi của Accent (1.043 xe so với 967 xe) để trở thành mẫu bán chạy nhất phân khúc cỡ B.

Hyundai Accent vẫn đang dẫn đầu phân khúc, nhưng cách biệt với xe sau không nhiều.

Thành công của Honda City được lý giải là nhờ bản thân mẫu xe vốn cũng "ăn điểm" cũng như các chương trình khuyến mại lớn tại đại lý.

Trong 3 kỳ phùng địch thủ, chỉ có Honda City có bản nâng cấp lớn với lợi thế về trang bị, đặc biệt là công nghệ an toàn. Thế hệ mới của Hyundai Accent đã ra mắt thị trường quốc tế hồi năm ngoái, song vẫn chưa có thông tin gì về thời gian xe ra mắt ở Việt Nam.

Hyundai Accent có gì?

Hyundai Accent VIN 2023 y hệt VIN 2024 về trang bị, nhưng khi bán lại thường mất giá hơn, do "cũ" thêm một năm so với xe sản xuất năm 2024.

Hyundai Accent có lợi thế về giá, kiểu dáng và một số tiện nghi, song việc thế hệ mới chưa ra mắt ở Việt Nam có thể khiến đối thủ "thừa cơ xông lên".

Hyundai Accent ghi điểm ở ngoại hình bắt mắt với lưới tản nhiệt dạng thang ngược cá tính, đèn pha sắc sảo, đèn ban ngày dạng móc câu ấn tượng, phần hông dập nổi, cản sau được làm mới.

Cabin hướng tới người lái với vô lăng bọc da, màn hình sau tay lái LCD 4,2 inch, màn hình giải trí 8 inch tích hợp camera lùi, đi kèm Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống âm thanh 6 loa, kết nối Bluetooth, USB, bản đồ dành riêng cho thị trường Việt Nam, cốp mở điện thông minh… Cửa sổ trời và sạc không dây là những tiện nghi mà Accent ghi điểm so với nhiều đối thủ.

Hyundai Accent sử dụng động cơ Kappa 1.4L MPI, công suất 100 mã lực và mô-men xoắn cực đại 132 Nm, kết nối hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp.

Xe sở hữu loạt tính năng an toàn hiện đại đáng chú ý như: phanh chống bó cứng ABS, phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, kiểm soát thân xe, khởi hành ngang dốc, chống trộm, cảm biến lùi và 6 túi khí.