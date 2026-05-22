Hwang Jung Eum thốt lên chua chát: "Hôn nhân thất bại, chuyện kiếm tiền cũng thất bại luôn"

Ở giới giải trí Hàn Quốc, Hwang Jung Eum từng được xem là “nữ hoàng sitcom” hay “nữ hoàng rating” nhờ thành công của hàng loạt phim ăn khách bao gồm Gia Đình Là Số 1, Listen to My Heart, Kill Me Heal Me, She Was Pretty,... Thời hoàng kim, cô nhận được mức cát-xê cao ngất ngưởng thuộc hàng Top trong số các sao nữ mỗi khi ký hợp đồng đóng phim, quay quảng cáo. Thế nhưng trong vài năm trở lại đây, cô đã lâm cảnh hết thời, được công chúng nhớ tới nhờ lùm xùm đời tư thay vì những dấu ấn nghệ thuật nổi bật. Hiện tại, nữ diễn viên đình đám 1 thời vừa mở kênh YouTube mới, chính thức trở lại hoạt động trên nền tảng này sau thời gian dài không có phim để quay.

Xuất hiện trên kênh YouTube cá nhân mới đây, Hwang Jung Eum cũng thừa nhận bản thân không còn được như xưa, đồng thời thốt lên đầy chua chát: “Hôn nhân thất bại, chuyện kiếm tiền cũng thất bại luôn. Tôi đã sống rất chăm chỉ rồi mà”. Trong giai đoạn khó khăn này, cô cũng bày tỏ rằng bản thân không “kén cá chọn canh”, cứ ai giao việc cho cũng sẵn sàng làm: “Giờ tôi có kênh YouTube riêng rồi, phải cố gắng làm thật tốt mọi chuyện mới được. Bây giờ ai bảo tôi làm gì tôi cũng sẽ làm hết. Xin hãy cứu vớt lấy tôi với”.

Hwang Jung Eum than vãn kể khổ trên kênh YouTube cá nhân mới đây. Ảnh: Naver

Hwang Jung Eum nhấn mạnh, cuộc hôn nhân thất bại với đại gia đã khiến cô chịu nhiều đau khổ: “Cuộc hôn nhân để lại cho tôi nhiều khổ đau nên tôi cũng không nghĩ những chuyện xảy ra với mình trong thời gian qua là toàn bộ bất hạnh trong cuộc đời mình. Tôi xem đó là vấn đề mà tự mình phải giải quyết và vượt qua. Đối với tôi, khoảng thời gian bế tắc không thể ly hôn được mới là lúc tôi cảm thấy bất hạnh nhất”.

Nói tới đây, Hwang Jung Eum bày tỏ sự cảm kích dành cho 2 con trai vì đã tiếp thêm động lực giúp cô vượt qua khoảng thời gian khó khăn: “Tôi từng có nỗi sợ hãi tột cùng rằng liệu sau này mình còn có thể tiếp tục đóng phim nữa hay không, rồi mình phải làm gì để kiếm tiền nuôi bản thân và gia đình. Nhưng chính các con đã trở thành nguồn động lực giúp tôi cắn răng vượt qua giai đoạn khó khăn đó”.

Cuối video, nữ minh tinh cho biết cô chấp nhận tất cả ý kiến chỉ trích từ công chúng và sẽ tiếp tục cầu xin sự tha thứ từ khán giả cho tới khi mọi lùm xùm lắng xuống.

Những chia sẻ của Hwang Jung Eum về cuộc sống của cô sau khi hết thời đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Ảnh: Nate

Được biết, cuộc hôn nhân của nữ diễn viên họ Hwang đã khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Năm 2024, nữ diễn viên gây chú ý khi tuyên bố ly hôn đại gia ngành thép Lee Young Don sau khi bị chồng phản bội. Hwang Jung Eum cho biết cô đã phải tìm đến bác sĩ tâm lý sau cú sốc bị chồng “cắm sừng”. Cuộc sống làm mẹ đơn thân đối với nữ diễn viên không hề dễ dàng, nhưng cô khẳng định bản thân đang từng bước vực dậy và cân bằng lại cuộc sống cá nhân lẫn sự nghiệp.

Cô có cuộc hôn nhân không hạnh phúc với 1 đại gia ngành thép. Ảnh: X

Ngoài cuộc hôn nhân đổ vỡ, người đẹp còn vướng vòng lao lý và nhận án tù cho những sai phạm của mình. Còn nhớ năm ngoái, Hunminjeongeum Entertainment - công ty thuộc sở hữu hoàn toàn của Hwang Jung Eum - bị cáo buộc hoạt động sai quy định khi không đăng ký là 1 doanh nghiệp quản lý văn hóa - giải trí đại chúng. Ngay sau đó, Hwang Jung Eum đã bị công ty chủ quản Y.ONE Entertainment ruồng bỏ, đuổi cổ ra đường không thương tiếc. Theo đó, công ty này đã vội vã ra thông báo cho hay hợp đồng quản lý độc quyền của họ với Hwang Jung Eum đã chấm dứt giữa lúc nữ diễn viên bị tố thành lập công ty trái phép.

Chưa dừng lại ở đó, mỹ nhân Gia Đình Là Số 1 còn bị cáo buộc biển thủ khoảng 4,34 tỷ won (82 tỷ đồng) từ công ty Hunminjeongeum Entertainment vào năm 2022. Nữ diễn viên dùng 4,2 tỷ won (79,3 tỷ đồng) đầu tư vào tiền điện tử, số tiền còn lại dùng để nộp thuế tài sản và thuế địa phương, bao gồm cả hóa đơn thẻ tín dụng.

Hwang Jung Eum thừa nhận mọi cáo buộc và chấp nhận hoàn trả số tiền đã lấy từ Hunminjeongeum Entertainment. Nữ diễn viên phải bán bớt bất động sản để khắc phục hậu quả đã thanh toán trong 2 lần. Cuối tháng 9/2025, Tòa Hình sự số 2 Tòa án quận Jeju (Hàn Quốc) đã tuyên phạt nữ diễn viên Hwang Jung Eum 2 năm tù giam nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 4 năm vì tội tham ô, theo Đạo luật về hình phạt nghiêm khắc đối với các tội phạm kinh tế đặc biệt.