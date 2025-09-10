HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Huỳnh Nguyễn Duy và Phùng Văn Khỏe ra đầu thú

Duy Anh |

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa vận động thành công 2 đối tượng truy nã đặc biệt, nguy hiểm ra đầu thú.

Hai đối tượng ra đầu thú gồm: Huỳnh Nguyễn Duy (26 tuổi), ngụ phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh; can tội cướp giật tài sản và Phùng Văn Khoẻ (30 tuổi), ngụ huyện Tân Châu (cũ) nay xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh; can tội gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, cả 2 đối tượng này đều lẩn trốn sang Campuchia sau khi gây án, gây khó khăn cho công tác điều tra và truy bắt. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định được nơi lẩn trốn và tiếp cận gia đình các đối tượng.

Đối tượng truy nã Phùng Văn Khỏe và Huỳnh Nguyễn Duy (Ảnh: Công an Tây Ninh).

Qua công tác vận động, thuyết phục, cán bộ chiến sỹ Công an đã phân tích rõ chính sách khoan hồng của pháp luật đối với những người biết ăn năn hối lỗi. Với sự kiên trì của lực lượng công an đã làm cho các đối tượng và gia đình nhận thức được sai lầm và sự bế tắc của cuộc sống lẩn trốn, đối tượng Huỳnh Nguyễn Duy và Phùng Văn Khỏe đã quyết định ra đầu thú.

Thiếu nữ 18 tuổi ở Hà Nội mất tích vừa được giải cứu tại một nhà nghỉ


Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

truy nã

đầu thú

Huỳnh Nguyễn Duy

bắt Huỳnh Nguyễn Duy

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại