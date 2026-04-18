Huỳnh Hiểu Minh thi đầu vào tiến sĩ lần 2, vẫn quyết tâm thành người có học vấn cao nhất gia đình

Theo truyền thông Trung Quốc, ngày 15/4, nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh tiếp tục xuất hiện trong danh sách những thí sinh lọt vào vòng phỏng vấn (vòng hai) hệ tiến sĩ theo diện “xét tuyển - đánh giá” của Học viện Hý kịch Thượng Hải.

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai anh thử sức với bậc học này, sau khi chưa đạt kết quả như mong muốn vào năm 2025. Ở kỳ tuyển sinh năm nay, Huỳnh Hiểu Minh đạt 90,67 điểm - mức điểm tương đối cao, đủ để giúp anh giành suất vào vòng tiếp theo.

Được biết, nam diễn viên đăng ký theo hướng nghiên cứu Nghệ thuật quản lý/Hoạch định sân khấu, đây là chuyên ngành mang tính ứng dụng cao, tập trung vào công tác tổ chức, sản xuất và vận hành trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.

Việc một nghệ sĩ nổi tiếng như Huỳnh Hiểu Minh theo đuổi con đường học thuật không chỉ đơn thuần là chuyện cá nhân, mà còn phản ánh một làn sóng mới trong giới giải trí Hoa ngữ. Đặc biệt trong bối cảnh ngày càng nhiều diễn viên Trung Quốc quay lại giảng đường để nâng cao chuyên môn và mở rộng hướng phát triển trong ngành.

Trước đó, vào cuối tháng 3, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông tại một sự kiện marathon tại Hồng Kông (Trung Quốc), nam diễn viên đã thẳng thắn chia sẻ việc đã không đỗ kỳ thi đầu vào tiến sĩ năm 2025, song vẫn giữ quyết tâm theo đuổi mục tiêu học thuật của mình.

Cụ thể, vào tháng 5/2025, tên của Huỳnh Hiểu Minh từng xuất hiện trong danh sách thí sinh vào vòng phỏng vấn kỳ thi tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Hý kịch Thượng Hải. Tuy nhiên, đến tháng 6/2025, kết quả cho thấy anh không trúng tuyển.

Về kế hoạch thi tiến sĩ, Huỳnh Hiểu Minh cho biết đây là lựa chọn cá nhân mà anh nghiêm túc theo đuổi. “Tôi hy vọng một ngày nào đó có thể thành công, vì trong gia đình tôi chưa có ai là tiến sĩ, tôi muốn trở thành người đầu tiên”, anh chia sẻ.

Huỳnh Hiểu Minh sinh ngày 13/11/1977 tại Thanh Đảo, Sơn Đông (Trung Quốc), là một trong những gương mặt nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ, từng tốt nghiệp khoa Diễn xuất của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 2000. Anh thuộc lứa diễn viên tài năng của màn ảnh xứ tỷ dân cùng Triệu Vy, Trần Khôn, Châu Tấn…

Trong sự nghiệp của mình, anh ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Đại Hán Thiên Tử, Thần Điêu Đại Hiệp hay Tân Bến Thượng Hải, Huỳnh Hiểu Minh từng được mệnh danh là “đệ nhất tiểu sinh” nhờ ngoại hình điển trai cùng khả năng diễn xuất đa dạng.

Theo Caijing, bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Huỳnh Hiểu Minh còn là một doanh nhân khá “mát tay”. Anh từng theo học chương trình EMBA (cao học Quản trị kinh doanh) tại Đại học Bắc Kinh. Năm 2012, nam diễn viên dẫn đầu danh sách sao Trung Quốc có thu nhập cao nhất, với khoảng 392 triệu NDT (hơn 54 triệu USD). Ngoài đóng phim, anh còn đầu tư vào nhiều lĩnh vực như giải trí, game và kinh doanh nhà hàng.