Huỳnh Hiểu Minh hủy hoại 16 nghệ sĩ

Trong giới giải trí Hoa ngữ hiện tại có thể nói Huỳnh Hiểu Minh là một thế lực không nhỏ. Sau nhiều năm lăn lộn với nghề, nam diễn viên sở hữu hơn 40 công ty đầu tư vào các lĩnh vực khác nhau, trong đó ngôi sao Thần Điêu Đại Hiệp còn mở một công ty quản lý nghệ sĩ mang tên Đông Dương Dịch Tinh.

Huỳnh Hiểu Minh là ông chủ của 16 nghệ sĩ

Trong số các nghệ sĩ dưới trướng của Huỳnh Hiểu Minh, có những ngôi sao quen mặt với khán giả như mỹ nhân gợi cảm Clara Lee, Hứa Thiệu Dương "hoàng tử ngôn tình Đài Loan" một thời với các tác phẩm nổi tiếng như Chuyện Tình Biển Xanh, Thiên Đường Hạnh Phúc, Huân Y Thả o, hay nữ diễn viên Mẫu Kỳ Di Nhã từng đóng chính trong phim của Thành Long...

Thế nhưng, kể từ khi trở thành nghệ sĩ thuộc công ty của Huỳnh Hiểu Minh, những diễn viên này "mất hút" trước truyền thông, sự nghiệp và danh tiếng ngày càng lụi tàn.

Trong đó, Clara Lee từng được mệnh danh là "mỹ nhân quyến rũ số 1 châu á", gây bão mạng với bộ váy màu đỏ cùng thân hình sexy khó cưỡng thì trở thành diễn viên quần chúng không có câu thoại không được đặt tên trong Lưu Lạc Địa Cầu 2. Clara Lee vốn có vóc dáng gợi cảm nhưng lại không được lựa chọn vai diễn phù hợp, nhận một số bộ phim điện ảnh cổ trang không tận dụng được sức hút cá nhân.

Clara Lee từ "bom sex" nổi tiếng châu Á giờ chẳng ai nhớ tới

Trong khi đó, Hứa Thiệu Dương - người từng có quá khứ nổi bật, có không ít tác phẩm nổi danh châu Á được khán giả biết tới, cũng không thể trở thành "một phần ký ức không thể quên" vì không có những bài quảng bá rõ ràng, gợi nhắc cho khán giả thời huy hoàng của anh. Hiện tại, Hứa Thiệu Dương chỉ có thể đóng trong các bộ phim chiếu mạng kinh phí thấp, không gây chú ý trên mạng xã hội. So với Hoắc Kiến Hoa, từng đóng phụ cho Hứa Thiệu Dương trong Chuyện Tình Biển Xanh đã trở thành ngôi sao hạng A, sự nghiệp của tài tử họ Hứa khá ảm đạm.

Theo QQ,các nghệ sĩ trẻ trong công ty của Huỳnh Hiểu Minh không có kế hoạch phát triển sự nghiệp một cách chuyên nghiệp đúng cách. Nguồn tin cho hay Huỳnh Hiểu Minh ký hợp đồng với nghệ sĩ theo kiểu "cảm hứng, hợp nhãn". Nhưng sau đó, anh không thể nhìn ra ưu thế của mỗi người.

"Hoàng tử phim ngôn tình" Hứa Thiệu Dương sự nghiệp lụi tàn

Theo QQ , hiện tại, các công ty sản xuất đều giao vai cho nghệ sĩ dựa vào "lưu lượng", độ truy cập. Các ngôi sao càng được công chúng quan tâm thì thù lao và cơ hội nghề nghiệp càng cao. Tuy nhiên, công ty của Huỳnh Hiểu Minh vẫn vận hành theo cách cũ là giới thiệu diễn viên cho nhà sản xuất. Nếu không có dự án, họ cũng không có những hoạt động trên mạng xã hội để gây chú ý, tự đánh bóng tên tuổi. Công ty của Huỳnh Hiểu Minh hoàn toàn lệch khỏi xu hướng "tạo ngôi sao ngoài màn ảnh" của thời đại hiện nay.

Tất cả các nghệ sĩ đều chờ đợi việc Huỳnh Hiểu Minh tận dụng các mối quan hệ của mình để đem về tài nguyên, trong khi hiện tại các nền tảng sản xuất phim đều ưu tiên nghệ sĩ của chính họ.

Mặt khác, với những nghệ sĩ đang có độ thảo luận, phía công ty Huỳnh Hiểu Minh cũng không có kế hoạch quảng bá tốt. Ví dụ như nam diễn viên Tô Nham từng được chú ý với phim Cuồng Phong . Sau khi phim kết thúc, công ty quản lý không có kế hoạch sáng tạo các nội dung để duy trì sức hút cho Tô Nham, vì vậy nam nghệ sĩ không thể duy trì được độ hot.

Công ty của Huỳnh Hiểu Minh không biết lăng xê cho các nghệ sĩ

Ký hợp đồng với các nghệ sĩ, thu nhận họ nhưng không thể giúp đỡ để sự nghiệp của diễn viên phát triển, Huỳnh Hiểu Minh tự tạo ra gánh nặng cho mình và khiến 16 ngôi sao bị hại.