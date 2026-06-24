Huỳnh Hiểu Minh bị hỏi thẳng chuyện "dao kéo" trên sóng truyền hình

Ở tuổi 49, Huỳnh Hiểu Minh vẫn sở hữu ngoại hình trẻ trung, phong độ làm dấy lên nghi vấn "dao kéo".

Huỳnh Hiểu Minh vừa phải đối diện với 1 tình huống khó xử trong chương trình Nhà hàng Trung Hoa: Hương vị Đông Nam Á. Tại đây, khách mời Cù Dĩnh đã hỏi thẳng thắn về ngoại hình của nam diễn viên: "Anh đã phẫu thuật thẩm mỹ bao nhiêu lần rồi?". Câu hỏi thẳng thắn này ngay lập gây sốc với dàn diễn viên và khán giả.

Dù bị bất ngờ, Huỳnh Hiểu Minh vẫn liên tục xua tay phủ nhận: “Không, thực sự không phải vậy". Tuy nhiên, Cù Dĩnh vẫn không tin và nói tiếp “Không thể nào là sự thật được”. Tình huống kém duyên khiến bầu không khí trường quay trở nên vô cùng khó xử.

Lúc này, Giang Yến nhanh chóng cứu nguy bằng câu đùa: "Tiêm Botox có tính không?". Câu nói của nữ diễn viên đã khiến khách mời trường quay bật cười, giúp chuyển hướng cuộc trò chuyện sang một hướng nhẹ nhàng hơn.

Huỳnh Hiểu Minh bị hỏi khó trên sóng truyền hình. Ảnh: Kbizoom

Sau khi chương trình lên sóng, trích đoạn này đã gây bão khắp các trang mạng xã hội Trung Quốc. Trong khi một số khán giả cảm thấy thích thú với cuộc trò chuyện thẳng thắn này, nhiều người khác lại chỉ trích Cù Dĩnh kém duyên vì thẳng thắn đề cập chuyện "dao kéo" nhạy cảm trên sóng truyền hình quốc gia.

Nhiều người cho rằng việc thẳng thắn hỏi 1 người bình thường phẫu thuật thẩm mỹ chưa đã là kém duyên, chứ đừng nói đến các ngôi sao - nghề nghiệp phải dựa vào ngoại hình rất nhiều. Câu hỏi của Cù Dĩnh không chỉ kém duyên với Huỳnh Hiểu Minh, mà còn đẩy các khách mời khác vào cảnh khó xử.

Ảnh: X

Ngoại hình trẻ trung khiến Huỳnh Hiểu Minh bị hỏi khó. Ảnh: X

Huỳnh Hiểu Minh sinh năm 1977, là 1 trong những nam diễn viên nổi tiếng và có sức ảnh hưởng lớn trong làng giải trí Hoa ngữ. Anh từng tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, được biết đến rộng rãi qua các tác phẩm đình đám như Thần Điêu Đại Hiệp, Tân Bến Thượng Hải, Lạc Lối Ở Hong Kong...

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Huỳnh Hiểu Minh còn hoạt động tích cực trong vai trò nhà sản xuất và doanh nhân. Anh là 1 trong những nghệ sĩ đầu tiên sở hữu cổ phần trong nhiều công ty giải trí lớn tại Trung Quốc, đồng thời thường xuyên góp mặt trong các hoạt động từ thiện.

Về đời tư, Huỳnh Hiểu Minh từng kết hôn với Angelababy và có 1 con trai. Cặp đôi ly hôn vào năm 2022, sau 7 năm chung sống. Đến nay, Huỳnh Hiểu Minh có thêm 1 con gái với bạn gái cũ Diệp Kha nhưng kéo theo vô số drama. Ở tuổi 49, anh vẫn sở hữu ngoại hình trẻ trung, phong độ làm dấy lên nghi vấn "dao kéo".