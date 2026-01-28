Huỳnh Anh và vợ MC hơn 6 tuổi đã đến mức này rồi sao!

Huỳnh Anh và MC Bạch Lan Phương thông báo đăng ký kết hôn từ tháng 4/2024. Cặp đôi từng úp mở về dự định tổ chức đám cưới nhưng tới nay vẫn chưa chia sẻ thông tin mới. Trên trang cá nhân, Bạch Lan Phương đăng tải đoạn clip tổ chức mừng sinh nhật tuổi 34 cho nửa kia.

Nữ MC VTV còn nhắn nhủ đầy ngọt ngào tới ông xã kém 6 tuổi: "Yêu của em, sinh nhật vui vẻ nhé. Yêu anh. Chúc người ấy của em luôn vui và thật hạnh phúc nhé". Trong video, cả hai còn công khai phát cẩu lương bằng màn khóa môi ngọt ngào. Sau hơn 5 năm bên nhau, Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương ngày càng viên mãn hạnh phúc.

MC Bạch Lan Phương chia sẻ clip mừng sinh nhật ông xã trên trang cá nhân. Nguồn: Bạch Lan Phương

Cặp đôi còn phát cẩu lương bằng màn khóa môi ngọt ngào. Nguồn: Bạch Lan Phương

Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương công khai mối quan hệ tình cảm từ năm 2020. Trước khi đến với nam diễn viên, nữ MC từng là mẹ đơn thân và có một con gái riêng. Tuy nhiên, điều đó không trở thành rào cản với chuyện tình của cả hai.

Từng đối mặt với không ít ý kiến trái chiều và vướng nghi vấn rạn nứt, cặp đôi vẫn đồng hành bên cạnh nhau. Đến tháng 2/2021, Huỳnh Anh chính thức cầu hôn bạn gái và sau quãng thời gian dài đồng hành. Cả hai hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn vào tháng 4/2024.

Khoảng 2 năm trước, Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương từng đón nhận tin vui. Tuy nhiên, sau đó ít lâu, cô buồn bã thông báo mất con. "Năm ấy, khi biết tin tôi 2 vạch, chồng tôi vui sướng nhẩy cẫng lên. Sau đó mua đủ sách về em bé để đọc, rồi hàng ngày cứ xoa bụng tôi, nói chuyện với em bé với một giọng điệu rất hân hoan. Nhưng, một ngày, tôi đau bụng nên tôi vào bệnh viện một mình. Bác sĩ nói em bé không còn nữa. Chồng quay xong là về ngay với tôi, nghe vợ kể chuyện, hai vợ chồng ôm nhau khóc", Bạch Lan Phương chia sẻ.

Công khai hẹn hò từ năm 2020, Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương nhận được sự quan tâm của khán giả. Ảnh: FBNV

Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương đã đăng ký kết hôn hồi tháng 4/2024. Ảnh: FBNV

Lan Phương chia sẻ, cô và diễn viên Huỳnh Anh đến với nhau bằng sự tự nguyện và thấu hiểu, không xuất phát từ ngoại hình hay vẻ bề ngoài. Nam diễn viên kém cô 6 tuổi cũng là người đầu tiên mang lại cho nữ MC cảm giác an tâm, đủ thoải mái để tự tin xuất hiện với gương mặt mộc mỗi khi ở bên cạnh.

Nói về Bạch Lan Phương, Huỳnh Anh từng cho hay: "Trước đây, tôi sống một mình ở TP.HCM, quen cuộc sống tự do, phóng khoáng. Tuy nhiên, sau khi cầu hôn bạn gái, tôi sẵn sàng làm trụ cột gia đình. Sự tự do được đánh đổi bằng những cảm giác hạnh phúc hơn".