Huỳnh Anh, Quỳnh Kool tái hợp trong phim giờ vàng VTV

Khung giờ vàng của VTV sắp đón thêm một tác phẩm gia đình - xã hội nhiều cảm xúc mang tên Bước chân vào đời. Bộ phim xoay quanh hành trình trưởng thành của ba chị em Thương, Trang và Minh sau cú sốc lớn khi bố mẹ qua đời đột ngột. Từ một gia đình tuy không khá giả nhưng tràn đầy tình thương, họ bất ngờ phải đối diện với thực tế khắc nghiệt của cuộc sống, từ chuyện mưu sinh đến những mối quan hệ phức tạp ngoài xã hội.

Cảnh trong phim "Bước chân vào đời"

Thương – chị cả mới 24 tuổi buộc phải gác lại ước mơ riêng để làm chỗ dựa cho các em trong khi bản thân chưa có công việc ổn định. Áp lực cơm áo khiến cô chấp nhận nhiều lựa chọn khó khăn, thậm chí đánh đổi cả hạnh phúc cá nhân. Trang, cô em gái sắc sảo và tham vọng, luôn khao khát đổi đời để bước vào tầng lớp thượng lưu nhưng thiếu trải nghiệm, dễ vấp ngã. Còn Minh - cậu em trai 17 tuổi bốc đồng không muốn trở thành gánh nặng nên cố gắng khẳng định mình bằng những quyết định vội vàng, gây ra nhiều sai lầm đáng tiếc.

Bước chân vào đời không chỉ kể câu chuyện mưu sinh mà còn là hành trình trưởng thành của những người trẻ khi buộc phải tự đứng vững trước giông bão. Bộ phim phản ánh những vấn đề xã hội gần gũi với giới trẻ hiện nay: khát vọng đổi đời, áp lực tài chính, sự thiếu hụt kỹ năng sống và bản lĩnh đối mặt thử thách. Trên nền câu chuyện quen thuộc, tác phẩm vẫn mang hơi thở thời đại, khắc họa một thế hệ được nuôi dạy tử tế nhưng lúng túng khi bước ra đời thực.

Quỳnh Kool và Huỳnh Anh

Phim do đạo diễn Nguyễn Danh Dũng thực hiện, quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ như Mạnh Trường, Huỳnh Anh, Quỳnh Kool, Hoàng Anh Vũ, Lan Hương, Mai Nguyên và Quách Thu Phương. Đáng chú ý, Quỳnh Kool tiếp tục thử sức với vai Thương - một nhân vật nhiều nội tâm, khác biệt so với những vai diễn trước của cô. Lần này, cô tái hợp cùng Huỳnh Anh trong vai một cặp đôi, sau khi cả hai đóng chung trong phim Hà Nội trong mắt em.

Với nội dung gần gũi, dàn diễn viên thực lực và câu chuyện đậm chất đời, Bước chân vào đời được kỳ vọng sẽ chạm tới cảm xúc khán giả. Bộ phim sẽ lên sóng từ ngày 23/2 trên kênh VTV3 vào 20h các tối thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần.