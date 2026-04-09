Huỳnh Anh bị chê ‘chỉ được cái mã, diễn ngày càng đơ’

Trong phim Bước chân vào đời , Huỳnh Anh vào vai Quân - giảng viên đại học xuất thân gia đình khá giả, đem lòng yêu cô giáo nghèo do Quỳnh Kool thủ vai. Tuy nhiên, chuyện tình trên màn ảnh của cặp đôi không thuyết phục được số đông, thậm chí khiến khán giả khó chịu vì thiếu “chemistry”. Nhiều phân đoạn tình cảm bị nhận xét hời hợt, nhạt nhòa, không tạo được cao trào cảm xúc.

Đặc biệt, trong các cảnh đối thoại với mẹ - nhân vật do Quách Thu Phương đảm nhận - hay với người yêu, Huỳnh Anh lộ rõ hạn chế. Anh thường lặp lại biểu cảm, ánh mắt thiếu biến chuyển, cách thoại gượng gạo như đọc kịch bản hơn là nhập vai. Những phân cảnh đòi hỏi chiều sâu tâm lý lại trở thành điểm yếu, khiến nhân vật Quân trở nên mờ nhạt, thiếu sức nặng.

Diễn xuất của Huỳnh Anh bị đánh giá thiếu chiều sâu, một màu.

So với vai diễn trước đó trong Cách em một milimet , Huỳnh Anh gần như không cho thấy sự tiến bộ. Thậm chí, nhiều ý kiến cho rằng anh đang “giậm chân tại chỗ”, tiếp tục lặp lại lối diễn cũ, thiếu đột phá. Việc liên tiếp đảm nhận vai chính nhưng không tạo được dấu ấn càng khiến khán giả thêm khắt khe.

Trên các diễn đàn phim, xuất hiện hàng loạt bình luận trái chiều về diễn xuất của Huỳnh Anh. “Nam nữ chính mà cảnh tình cảm không khiến người xem rung động”, “Huỳnh Anh chỉ được cái mã, diễn ngày càng đơ”, “Điển trai mà diễn chán”, “Thoại vô hồn, không có cảm xúc”, “Huỳnh Anh và Quỳnh Kool là điểm trừ của phim”, “Cứ quay đến nam chính nữ chính là muốn tua nhanh”…

Thậm chí, không ít khán giả cho rằng anh cần siết cân, thay đổi cả ngoại hình lẫn cách thể hiện để tránh sự nhàm chán kéo dài.

Cả Huỳnh Anh và Quỳnh Kool liên tục nhận bình luận trái chiều cho vai diễn trong phim Bước chân vào đời.

Huỳnh Anh sinh năm 1992, từng được biết đến là gương mặt sáng của màn ảnh Việt nhờ ngoại hình điển trai, thư sinh. Anh gây chú ý từ bộ phim truyền hình dành cho giới trẻ Bộ tứ 10A8 .

Cũng trong giai đoạn đầu sự nghiệp, Huỳnh Anh góp mặt trong phim điện ảnh Bi, đừng sợ! với vai nhỏ nhưng có chiều sâu, trước khi tiếp tục xuất hiện trong dự án cổ trang quy mô Thiên mệnh anh hùng .

Tuy nhiên, phải đến Chạy trốn thanh xuân , vai Phi - chàng trai si tình, nhiều giằng xé nội tâm - mới giúp anh được chú ý nhiều hơn về diễn xuất, dù vẫn còn những ý kiến cho rằng anh chưa thực sự bùng nổ ở các phân đoạn cao trào.

Những năm sau đó, Huỳnh Anh liên tục xuất hiện trên sóng truyền hình với vai chính trong các phim như Lựa chọn số phận , Mặt nạ gươn g… Nhưng phản hồi khán giả bắt đầu kém tích cực hơn. Anh bị nhận xét thiếu sự chững chạc khi vào vai thẩm phán hoặc mờ nhạt giữa dàn diễn viên cá tính mạnh.

Đến Cách em một milimet , nam diễn viên tiếp tục trung thành với kiểu nhân vật hiền lành, tình cảm nhưng chính sự lặp lại này khiến anh bị nhận xét một màu, thiếu đột phá.

Sự xuất hiện dày đặc thay vì giúp Huỳnh Anh khẳng định vị trí, lại vô tình làm lộ rõ điểm yếu. Khi tần suất lên sóng tăng nhưng chất lượng không cải thiện, khán giả có xu hướng mất kiên nhẫn. Điều này đặt nam diễn viên trước áp lực phải thay đổi nếu không muốn bị tụt lại trong cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt của phim truyền hình.