Huyết chiến sau bữa nhậu, một người chết

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ tối 8-1, Phạm Tuấn Hưng (45 tuổi), Nguyễn Mạnh Cường (35 tuổi) và Nguyễn Công Mạnh (28 tuổi, cả 3 cùng ngụ xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) tổ chức ăn nhậu tại bờ đập Suối Giai thuộc ấp 5, xã Tân Lập.

Trong lúc nhậu, Hưng điện thoại cho Huỳnh Văn Vinh (38 tuổi, ngụ xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú) để giải quyết mâu thuẫn trước đó giữa Hưng và Vinh.

Cả 2 hẹn nhau ra trước cổng cụm công nghiệp Hà Mỵ (thuộc ấp 4, xã Tân Lập) để giải quyết mâu thuẫn.

Như "lời hứa", Hưng mang theo một khẩu súng hơi cùng với Mạnh, Cường chở nhau đến trước cổng cụm công nghiệp Hà Mỵ để gặp nhóm của Vinh.

Vinh cũng cùng nhóm bạn của mình điều khiển xe máy mang theo dao rựa cùng một số hung khí đến điểm hẹn.

Vừa tới nơi, nhóm Vinh dùng dao rựa lao vào tấn công nhóm của Hưng. Trong lúc hai nhóm đang đánh nhau, Hưng dùng súng hơi mang theo bắn đạn chì vào hai nhóm làm Mạnh, Cường và Lại Văn Long (bạn của Vinh) bị thương nặng. Bị đối phương dùng súng bắn, nhóm của Vinh bỏ chạy khỏi hiện trường.

Mạnh, Cường và Long được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM nhưng do vết thương quá nặng nên đến sáng ngày 9-1, Long tử vong tại bệnh viện. Riêng Cường và Mạnh vẫn đang được cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Nhận được tin báo, công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an huyện Đồng Phú và công an xã Tân Lập nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc.