Huyện ủy Bình Chánh khôi phục quyền đảng viên với ông Nguyễn Văn Khẩn

Vụ việc oan sai đối với ông Nguyễn Văn Khẩn được cơ quan xác định như sau:

Ngày 12/11/1991, ông Nguyễn Văn Khẩn lúc bấy giờ là giám đốc Công ty cổ phần Thái Dương, đã ký hợp đồng kinh tế với ông Đặng Kiến Cường để chuyển nhượng 177.800m 2 đất tại xã Tân Tạo, huyện Bình Chánh có tổng trị giá 1.019 lượng vàng 96%, với sự chứng kiến của Phòng Công nghiệp, Xây dựng huyện Bình Chánh.

Quá trình thực hiện hợp đồng, ông Cường đã giao cho ông Khẩn 991 lượng vàng 96% để mua diện tích đất nêu trên của 25 hộ dân. Ông Khẩn đã trả cho hộ dân 800 lượng vàng, tương đương 123.116m 2 , trong đó đã làm thủ tục chuyển nhượng cho ông Cường được 22.149m 2 , còn lại 100.967m 2 đang làm thủ tục chuyển nhượng thì ngày 2/10/1992, UBND huyện Bình Chánh có công văn không cho ông Khẩn, ông Cường chuyển nhượng mua bán đất. Sau đó, ông Cường có đơn gửi Công an huyện Bình Chánh khiếu nại ông Nguyễn Văn Khẩn.

Tháng 11/1994, Công an huyện Bình Chánh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt, tạm giam bị can đối với ông Nguyễn Văn Khẩn về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điều 157 Bộ luật Hình sự năm 1985 và được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh phê chuẩn ngày 11/11/1994.

Tuy nhiên, qua công tác điều tra, truy tố, Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM nhận thấy, UBND huyện Bình Chánh có công văn không cho tiếp tục chuyển nhượng mua bán đất.

Mặt khác, ông Cường cũng có một phần lỗi theo Điều 3 của phụ lục hợp đồng, nay đã khắc phục hết hậu quả. Hợp đồng kinh tế nêu trên là quan hệ dân sự nên không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Nguyễn Văn Khẩn.

Do đó, Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM đã ban hành quyết định hủy bỏ việc tạm giam và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú vào ngày 25/11/1995, sau đó ra quyết định đình chỉ vụ án, quyết định đình chỉ điều tra bị can ngày 15/11/1997 đối với ông Nguyễn Văn Khẩn.