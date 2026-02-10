Huyền Tình Dạ Trạch: Dàn nam chính 6 múi "đốt cháy màn ảnh", visual toàn cực phẩm

Sau khi tung những thước phim đầu tiên, Huyền Tình Dạ Trạch nhanh chóng trở thành một trong những dự án điện ảnh Việt mùa Tết 2026 gây chú ý nhất thời điểm hiện tại. Không chỉ vì câu chuyện tình Chử Đồng Tử – Tiên Dung lần đầu tiên được lên màn ảnh rộng mà còn bởi dàn nam diễn viên chuẩn "nam thần cổ phong", sở hữu hình thể săn chắc, gương mặt cuốn hút và khí chất mạnh mẽ.



Body 6 múi của nam chính Xuân Phúc trong phim.

Tâm điểm chú ý chắc chắn thuộc về Xuân Phúc, người đảm nhận vai Chử Đồng Tử. Vốn nổi tiếng với gương mặt điển trai, đường nét nam tính cùng body rắn rỏi, Xuân Phúc được đánh giá là lựa chọn "đo ni đóng giày" cho vai diễn truyền thuyết này.

Trong phim, Xuân Phúc được khoe trọn vẹn thân hình cùng cơ bụng 6 múi khiến Netizen được phen 'đứng ngồi không yên" với loạt bình luận trên mạng xã hội như: "Đây đúng là Chử Đồng Tử bước ra từ trí tưởng tượng của tôi!"; "Không nghĩ nhân vật cổ tích lại có thể… 6 múi đến vậy!".

Ngoài visual, Xuân Phúc còn ghi điểm nhờ ánh mắt hiền lành nhưng có chiều sâu, rụt rè khi ở bên Tiên Dung nhưng lại đầy bản lĩnh khi bảo vệ người mình yêu, phù hợp hình tượng chàng trai nghèo nghĩa khí, chung tình khiến dân tình được dịp bàn luận.

Không chỉ Xuân Phúc, Huyền Tình Dạ Trạch còn quy tụ loạt gương mặt nam nổi bật như Bảo Anh, Tuấn Anh, Trung Kiên, Trương Hoàng... không chỉ visual đẹp không tì vết mà còn "múi nào ra múi ấy".

Dàn diễn viên của Huyền Tình Dạ Trạch đọ body.

Bảo Anh vào vai một nhân vật sắc lạnh, kiệm lời nhưng sở hữu thần thái bí ẩn. Ánh mắt sắc như dao kết hợp cùng vóc dáng cường tráng tạo nên nét cuốn hút khó tả. Tuấn Anh mang đến hình ảnh một chàng trai hiền hoà, ấm áp, nhưng không kém phần gai góc, ẩn chứa sức mạnh tiềm tàng.

Trung Kiên trong vai Triệu Minh Lâm đại diện cho kiểu nhân vật mạnh mẽ, bộc trực, đôi khi bướng bỉnh, khó bảo. Trương Hoàng gây ấn tượng với tạo hình nam tính, phong trần và có chút nổi loạn, làm tăng màu sắc đa dạng cho dàn nhân vật.

Đó mới chỉ là một vài điển hình trong số hơn 100 mỹ nam tham gia vào dự án huyền sử đặc biệt dịp Tết năm nay. Hình ảnh các nam diễn viên với vẻ đẹp thuần Việt cổ từ đóng khố, nhuộm răng đen và xăm mình,… đã trở thành điểm nhấn thị giác lớn của Huyền Tình Dạ Trạch.

Đường nét khuôn mặt sắc nét kết hợp với ánh sáng, góc quay mang hơi hướng huyền thoại tạo nên những khung hình đẹp như tranh khiến cư dân mạng để lại bình luận sôi nổi: "Không ngờ phim Việt mà dàn nam chính đẹp đến vậy!"; "Đúng kiểu visual cứa vào tim"; "Chỉ mong phim có nhiều cảnh slow-motion để ngắm"...

Trong phim dàn diễn viên còn gây chú ý với bộ răng nhuộm đen.

Dàn nam chính trong Huyền Tình Dạ Trạch không chỉ đẹp mà còn mang tính cách, câu chuyện và số phận riêng biệt. Sự đối lập giữa lạnh – nóng, thiện – ác, dịu dàng – nguy hiểm khiến họ trở thành những mảnh ghép hoàn hảo cho thế giới huyền huyễn của tác phẩm.

Chính sự đầu tư vào hình tượng nhân vật nam đã góp phần quan trọng vào sức nóng của Huyền tình Dạ Trạch, khiến tác phẩm trở thành đề tài được bàn luận sôi nổi trong cộng đồng mạng hiện nay với kỳ vọng trở thành một trong những phim điện ảnh Việt gây bùng nổ phòng vé thời gian tới. Huyền Tình Dạ Trạch ra rạp vào 10/2/2026.