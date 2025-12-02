Huyền thoại Tiger Woods thiết kế sân golf cho tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Ảnh minh họa

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng và du lịch golf Việt Nam vừa ghi nhận một cột mốc đáng chú ý khi TGR Design – công ty thiết kế của huyền thoại golf Tiger Woods – xác nhận tham gia kiến tạo sân golf tại dự án Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM).

Đây là lần đầu tiên "Siêu hổ" trực tiếp tham gia thiết kế một sân golf tại Việt Nam, đánh dấu sự hiện diện của thương hiệu cá nhân này trong phân khúc bất động sản hàng hiệu tại Đông Nam Á.

Sân golf mang tên West – Sunset nằm trong tổ hợp 2 sân golf 18 hố với tổng diện tích quy hoạch lên tới 155 ha, một phần quan trọng của đại đô thị lấn biển rộng 2.870 ha. Theo công bố, vị trí của sân golf sở hữu địa thế đặc biệt với mặt tiền hướng biển và liền kề 75.000 ha rừng ngập mặn thuộc Khu dự trữ sinh quyển thế giới UNESCO.

Đại diện TGR Design cho biết thiết kế của sân West – Sunset sẽ lấy cảm hứng chủ đạo từ sắc đỏ cam của hoàng hôn Cần Giờ, tận dụng tối đa địa hình tự nhiên để tạo ra các bẫy cát và hướng gió thách thức.

Về mặt kỹ thuật, việc xây dựng sân golf trên nền đất lấn biển đặt ra nhiều bài toán phức tạp về xử lý nền móng. Đội ngũ phát triển dự án đã áp dụng công nghệ xử lý nền tiên tiến từ Hà Lan, tương tự kỹ thuật được sử dụng tại đảo nhân tạo Palm Jumeirah (Dubai), nhằm đảm bảo độ ổn định của địa hình.

Triết lý thiết kế của Tiger Woods tại dự án này tập trung vào tính linh hoạt, hướng đến việc tạo ra trải nghiệm phù hợp cho cả golfer nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp.

Tương tự như các dự án thành công trước đó của ông tại Bluejack National (Texas) hay Payne’s Valley (Missouri), sân West – Sunset được kỳ vọng sẽ trở thành đòn bẩy gia tăng giá trị cho các sản phẩm bất động sản hạng sang trong khu vực, đặc biệt là các biệt thự ven sân golf.

Bên cạnh dấu ấn của Tiger Woods, dự án còn có sự góp mặt của Robert Trent Jones II – một tên tuổi lớn khác trong làng thiết kế sân golf thế giới – với vai trò kiến tạo sân East – Sunrise. Sân golf này được định hướng mang phong cách cổ điển Scotland với các template greens đặc trưng.

Việc quy tụ hai tên tuổi hàng đầu thế giới vào cùng một dự án cho thấy tham vọng của chủ đầu tư trong việc định vị Cần Giờ thành điểm đến du lịch golf cao cấp của khu vực.

Trong bối cảnh bất động sản nghỉ dưỡng đang tìm kiếm động lực tăng trưởng mới, sự xuất hiện của Sân golf mang dấu ấn huyền thoại Tiger Woods được xem là chiến lược hiệu quả để thu hút dòng vốn đầu tư và khách du lịch quốc tế.

Theo báo cáo của Mordor Intelligence năm 2025, phân khúc bất động sản cao cấp gắn liền với sân golf tại Việt Nam đang có mức tăng trưởng kép 14,15%. Dự án tại Cần Giờ với sự tham gia của Tiger Woods không chỉ hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích cho đại đô thị mà còn góp phần nâng cao vị thế của du lịch Việt Nam trên bản đồ golf thế giới.