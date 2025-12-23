Huyền thoại Teen Pop bị nói hết thời, ra đường bị hỏi: "Đi hát được 500 nghìn một ngày không?"

Mới đây, chương trình Người kể chuyện tình đã lên sóng với sự tham gia của nhạc sĩ Sỹ Luân trong vai trò giám khảo.

Sỹ Luân chia sẻ: "Tôi thấy đây là một sân chơi mang tính giải trí, giúp thí sinh hoàn thiện kỹ năng hơn là một cuộc thi quá nặng nề về thắng thua.

Sỹ Luân

Tôi sẽ chấm điểm dựa trên các tiêu chí cốt lõi của âm nhạc như hát hay, hát chuẩn, truyền được cảm xúc và quan trọng nhất là để lại dấu ấn trong lòng ban giám khảo cũng như khán giả.

Tôi xin khẳng định, tôi không phải là người khó tính bởi điều tôi mong muốn nhất là nhìn thấy sự tiến bộ và bản sắc riêng của mỗi thí sinh. Tôi không khắt khe, soi xét đàn em bao giờ".

Được biết, Sỹ Luân ừng là chủ nhân của loạt bản hit đình đám như Mắt nai cha cha cha, Cô gái Trung Hoa… Anh gắn liền với ký ức thanh xuân của thế hệ 8X - 9X nhưng thời gian gần đây lại "mất tích" khỏi làng nhạc, bị cho là đã hết thời.

Về vấn đề này, nam nhạc sĩ nói thẳng: "Âm nhạc của tôi chưa bao giờ giảm nhiệt bởi khán giả vẫn còn hát những ca khúc ấy. Với tôi, việc ra đường được khán giả hỏi han bằng những câu rất đời thường như: "Sỹ Luân đi hát như vậy ngày được 500 nghìn không?" lại mang đến cảm giác gần gũi, thân quen như những ngày đầu bước chân vào nghề.

Nhìn lại giai đoạn được ví như "huyền thoại teen pop", tôi nghĩ mỗi thời kỳ đều có những biểu tượng riêng. Âm nhạc luôn thay đổi theo chu kỳ, phản ánh tâm tư, khát vọng và câu chuyện của từng thế hệ.

Âm nhạc là một thực thể sống, là câu chuyện của thời đại.Tôi cảm thấy may mắn khi đã góp phần tạo nên một khoảng trời đẹp cho âm nhạc tuổi teen thế hệ 1989.

Về lớp nghệ sĩ trẻ hiện nay, tôi cho rằng mỗi thế hệ đều có lợi thế riêng. Các bạn trẻ ngày nay có tư duy hiện đại, làm chủ công nghệ, giỏi sáng tạo và biết xây dựng hình ảnh, sân chơi cho chính mình. Dù còn non kinh nghiệm, nhưng với thời gian và sự va chạm, họ sẽ ngày càng trưởng thành hơn".

Về cuộc sống hiện tại, Sỹ Luân tâm sự: "Bây giờ tôi hướng nhiều về sự bình an và tập trung cho gia đình. Tôi dành thời gian đưa con đi học mỗi ngày, làm việc tại trường và tiếp tục theo đuổi âm nhạc qua các sự kiện, cộng đồng doanh nhân. Ở đó, tôi được gọi là doanh nhân làm nghệ thuật hơn là một ca sĩ.

Ai rồi cũng sẽ nhường lại hào quang cho lớp trẻ và tôi chọn cho mình con đường ổn định.

Trong thời gian tới, công ty của tôi dự kiến ra mắt nhiều gương mặt mới, từ ca sĩ đến các hoa hậu, á hậu. Tôi mong muốn định hướng họ không chỉ hoạt động nghệ thuật mà còn phục vụ cộng đồng, trở thành những hình mẫu tích cực cho thế hệ trẻ kế tiếp".