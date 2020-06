Huyền thoại nhan sắc dàn nữ thần Kpop năm 20 tuổi: Suzy - Yoona nổi là có lý do, mỹ nhân đẹp nhất thế giới gặp đối thủ

So Hee (Wonder Girls) tròn 20 tuổi vào năm 2012, và lúc đó cô đang quảng bá ca khúc "Be My Baby" cùng nhóm. Dù lúc này danh tiếng Wonder Girls đã giảm nhiệt khá nhiều, nhưng So Hee vẫn gây sốt với màn thay đổi hình tượng ngoạn mục, từ ngọt ngào đáng yêu sang quyến rũ, cá tính.