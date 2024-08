Warren Buffett là một trong những nhà đầu tư thành công nhất thế giới. Ông nổi tiếng với sự thông thái và suy luận sắc bén. Vì thế, mỗi lời khuyên của Buffett đều có những giá trị nhất định, đặc biệt là trong việc tránh mắc phải những sai lầm về tiền bạc.

Theo Warren Buffett, đây là 10 thứ mà người nghèo cứ mãi lãng phí tiền bạc vào chúng. Ông cũng chỉ ra những lựa chọn thay thế của chính mình.

Khoản đầu tư ít giá trị

Buffett, người được mệnh danh là Nhà tiên tri xứ Omaha đã nói: “Khoản đầu tư quan trọng nhất mà bạn có thể thực hiện là đầu tư vào chính mình. Đó là cách kiến thức được tích lũy. Giống như lãi kép vậy”.

Theo Inc., Buffett khuyên mọi người nên đọc sách. Ông dành khoảng 80% thời gian trong ngày để đọc sách. Những ai muốn thành công thì nên đọc 500 trang sách mỗi ngày.

Ông lưu ý những ai đầu tư vào thứ khác nhiều hơn thì nên xem xét lại chiến lược của mình.

Nợ thẻ tín dụng

Warren Buffett rất phản đối việc nợ thẻ tín dụng. Ông thích sử dụng tiền mặt hơn là thẻ tín dụng. Ông từng chia sẻ với Yahoo Finance: “Tôi có một thẻ American Express từ năm 1964. Nhưng 98% thời gian tôi trả bằng tiền mặt”.

Số lượng hơn chất lượng

Trong thư gửi cổ đông của Berkshire Hathaway năm 1989, Warren Buffett viết: “Sẽ tốt hơn nhiều khi mua một công ty tuyệt vời với mức giá hợp lý hơn là một công ty hợp lý với mức giá tuyệt vời”.

Buffett sẽ không đầu tư vào thứ gì đó chỉ vì chúng rẻ. Mặc dù ông nói về việc đầu tư vào các doanh nghiệp, nhưng điều này có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Khi bạn ưu tiên số lượng hơn chất lượng, lợi nhuận ngắn hạn có thể không mang lại ý nghĩa gì nhiều, thậm chí còn gây tốn kém về lâu dài.

Chi tiêu không cần thiết

Buffett không quan tâm đến việc sở hữu các sản phẩm công nghệ mới nhất hay mua đồ có thương hiệu. Theo AP Moneywise, ông đã sử dụng một chiếc điện thoại nắp gập giá 20 USD trong nhiều năm, sau đó mới mua iPhone vào năm 2020.

Lời khuyên của ông là: “Đừng tiết kiệm những gì còn lại sau khi chi tiêu, mà hãy chi tiêu những gì còn lại sau khi tiết kiệm”.

Xe mới

Xe hơi là tài sản mất giá. Theo Kelley Blue Book, hầu hết các loại xe mới đều giảm giá 20% trong năm đầu tiên.

Vì vậy, thay vì mua xe mới, Buffett thích mua xe đã qua sử dụng với giá ưu đãi.

Theo Forbes, ông từng chia sẻ: “Sự thật là tôi chỉ lái xe khoảng 3.500 dặm một năm, vì vậy tôi sẽ rất ít khi mua xe mới”.

Mua xe giá gốc

Ngay cả Warren Buffett cũng tìm kiếm những món hời. Nhiều năm trước, Buffett đã từng mời Bill Gates dùng bữa tại một nhà hàng đồ ăn nhanh và sử dụng phiếu giảm giá để thanh toán cho bữa ăn. Bill Gates đã nhắc lại câu chuyện này trong bức thư thường niên năm 2017.

Những buổi tối ăn ngoài nhà hàng

Buffett có chế độ ăn rất đơn giản và không thích ra ngoài nhiều.

Trong cuốn tiểu sử của Buffett, “The Snowball: Warren Buffett and the Business of Life”, tác giả Alice Schroeder đã trích dẫn lời ông nói rằng “tôi thích ăn đi ăn lại một món. Tôi có thể ăn sáng bằng một chiếc bánh sandwich giăm bông mỗi ngày trong năm mươi ngày liên tiếp”.

Lãng phí cơ hội

Như GOBankingRates đã đưa tin, Warren Buffett từng kiếm việc làm thêm bằng cách giao báo, bán bóng golf và đánh bóng ô tô. Ông cũng tìm kiếm những cơ hội mới và khi không tìm thấy, ông sẽ tạo ra chúng.

Đánh bạc

Tại một cuộc họp cổ đông của Berkshire Hathaway năm 2007, Buffett gọi cờ bạc là “ghê tởm”.

“Tôi không phải là người đạo đức giả. Nhưng ở một mức độ nào đó, cờ bạc là một loại thuế đánh vào sự thiếu hiểu biết”, Buffett nói. Nếu bạn có tiền dư, đừng lãng phí vào cờ bạc.

Sống quá khả năng chi trả của chính mình

Khi bạn đi mua sắm và nhìn thấy thứ gì đó bạn thích, hãy tự hỏi bản thân xem bạn có thực sự cần nó hay chỉ muốn nó.

Trong một cuộc họp năm 2009 tại Đại học Emory, Buffett đã nói rằng mục tiêu của ông là “không khiến mọi người phải ghen tị”. Ông cũng nói rằng bạn không thể mua được sức khỏe hay tình yêu. Ông lưu ý mọi người không nhầm lẫn giữa chi phí sinh hoạt với mức sống.

Theo GO BankingRates