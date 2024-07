'Huyền thoại' của Toyota thế hệ mới một lần sạc đi 2100km: Thì ra dùng công nghệ Trung Quốc?

Theo một số nguồn tin, hãng xe Nhật Bản Toyota đang ấp ủ kế hoạch cho ra mắt thế hệ Corolla hoàn toàn mới vào năm 2026. Tạp chí Best Car (Nhật Bản) nổi tiếng với những thông tin nội bộ về các sản phẩm tương lai của Toyota cho biết, thế hệ Corolla mới sẽ có phiên bản hybrid sạc điện (PHEV), cho phép xe vận hành bằng cả xăng và điện.

Điểm nhấn công nghệ của Corolla PHEV nằm ở động cơ xăng 1.5L tăng áp 4 xi-lanh mới, được cho là hiệu quả hơn khoảng 5% so với dòng động cơ 'Dynamic Force' hiện tại. Best Car tiết lộ Toyota đang đặt mục tiêu phạm vi hoạt động lên tới 2.100km cho Corolla PHEV, một con số ấn tượng gấp ba lần so với hệ thống truyền động chạy xăng thông thường.

Trước đó, một bài báo từ Caijing (Trung Quốc) đã đề cập đến việc Toyota hợp tác với BYD, sử dụng công nghệ hybrid của hãng xe này cho động cơ 1.5L tăng áp 4 xi-lanh. Công nghệ này đã giúp BYD Qin L DM-i và Seal 06 DM-i đạt được phạm vi hoạt động 2.100km. Hiện chưa rõ liệu động cơ 1.5L tăng áp mới của Toyota có liên quan đến động cơ được BYD sử dụng hay không.

Thông tin từ Best Car cho biết Toyota đang hướng đến việc ra mắt ba mẫu xe hybrid sạc điện sử dụng công nghệ BYD. Mục tiêu của Toyota là đạt được phạm vi hoạt động tương tự như các mẫu xe BYD. Tuy nhiên, trong khi BYD Qin và Seal cũng sử dụng động cơ 1.5L tăng áp 4 xi-lanh (công suất 74kW và mô-men xoắn 126Nm) thì vẫn chưa rõ động cơ này có liên quan gì đến động cơ mà Toyota mới công bố hay không.

BYD Qin và Seal được trang bị bộ pin 10.1kWh cung cấp năng lượng cho mô-tơ điện 120kW/210Nm. Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn bộ pin 15.87kWh với mô-tơ điện 160kW/210Nm.

Hình ảnh minh họa kỹ thuật số từ Best Car hé lộ thiết kế của Corolla thế hệ mới, có thể sẽ vay mượn ngôn ngữ thiết kế mới nhất của Toyota, tương tự như C-HR và Crown.