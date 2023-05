Huyền thoại âm nhạc Tina Turner qua đời ở tuổi 83

Đại diện của Tina nói với Variety: " Tina Turner - Nữ hoàng nhạc Rock'n Roll, đã ra đi thanh thản vào ngày hôm nay ở tuổi 83 sau một thời gian dài lâm bệnh tại nhà riêng ở Kusnacht gần Zurich, Thụy Sĩ".



Trong khi đó, trong một tuyên bố trên tài khoản Facebook của Tina viết: "Bằng âm nhạc và niềm đam mê cuộc sống vô bờ bến, cô ấy đã mê hoặc hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới và truyền cảm hứng cho những ngôi sao của thế hệ tương lai. Hôm nay, chúng ta nói lời tạm biệt với một người bạn thân yêu, người đã để lại cho chúng ta tất cả tác phẩm vĩ đại nhất của cô ấy, âm nhạc của cô ấy. Tất cả lòng trắc ẩn chân thành của chúng tôi hướng đến gia đình cô ấy. Tina, chúng tôi sẽ nhớ bà rất nhiều".

Là một nghệ sĩ biểu diễn hấp dẫn, Turner đã có một loạt các bản hit R&B vào những năm 1960 và đầu những năm 70 với người chồng bạo lực và độc đoán Ike Turner trước khi bà rời bỏ người đàn ông này bằng việc chạy trốn khỏi phòng khách sạn Dallas của họ với 36 xu trong người.

Sự nghiệp solo của Tina lận đận trong nhiều năm trước khi bà có màn trở lại ngoạn mục vào năm 1984 với album thu được nhiều đĩa bạch kim Private Dancer và bản hit số 1 What's Love Got To Do With It.

Chẳng bao lâu sau đó, Turner đã là một siêu sao toàn cầu, bà thường xuyên xuất hiện với bộ tóc giả nhọn hoắt, váy ngắn và đôi chân dài nổi tiếng khệnh khạng trên các sân khấu với đôi giày cao gót ba inch.

Tài năng của Tina đã khiến bà được ca ngợi là "Nữ hoàng nhạc Rock 'n' Roll", trong khi khả năng phục hồi khiến bà trở thành anh hùng đối với những người phụ nữ bị ngược đãi ở khắp mọi nơi. Khi Tina hát về nỗi đau và sự đau lòng bằng giọng khàn khàn, căng đầy cổ họng, từng từ đều vang lên sự thật.

Tina từng nói với Harvard Business Review vào năm 2021: "Trong một thời gian dài, tôi cảm thấy mình bị mắc kẹt, không lối thoát khỏi tình trạng không lành mạnh mà mình đang mắc phải. Nhưng sau đó, tôi đã có một loạt cuộc gặp gỡ với những người khác nhau, những người đã khuyến khích tôi... Và một khi tôi có thể nhìn rõ bản thân mình, tôi bắt đầu thay đổi, mở ra con đường tự tin và dũng cảm. Phải mất vài năm, nhưng cuối cùng tôi đã có thể đứng lên giành lấy cuộc sống của mình và bắt đầu lại".

Bà cũng từng nói với NBC: "Một trong những mục tiêu ban đầu trong sự nghiệp của tôi là trở thành người phụ nữ da đen đầu tiên lấp đầy các sân vận động trên khắp thế giới. Vào thời điểm đó, điều đó dường như là không thể. Nhưng tôi chưa bao giờ bỏ cuộc, và tôi rất hạnh phúc vì đã biến giấc mơ đó thành hiện thực".

Theo CNN