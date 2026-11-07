Huyền Phi và hành trình lan tỏa giá trị nông sản địa phương

Từ những đặc sản quê hương đến các phiên livestream trên nền tảng số, Lê Nguyễn Mỹ Huyền (Huyền Phi) đang từng bước đưa nông sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng.

Bằng sự năng động, sáng tạo và tinh thần chủ động đổi mới, cô góp phần quảng bá sản vật quê nhà, mở rộng cơ hội tiêu thụ và lan tỏa giá trị nông sản miền Tây.

Từ đặc sản quê nhà đến cơ hội phát triển kinh doanh

Sinh năm 1997, quê tại khu vực Trà Vinh cũ, nay thuộc tỉnh Vĩnh Long, Lê Nguyễn Mỹ Huyền được biết đến với tên gọi Huyền Phi. Cô hiện sở hữu hơn 2,2 triệu người theo dõi trên TikTok và 1,3 triệu người theo dõi trên Facebook.

Với mong muốn phát huy giá trị nông sản và đặc sản địa phương, cô phát triển, giới thiệu nhiều sản phẩm như dừa sáp, bánh trung thu nhân dừa sáp, mứt chùm ruột và pate. Việc đa dạng hóa sản phẩm kết hợp với cách tiếp cận khách hàng trên nền tảng số giúp các mặt hàng có thêm cơ hội tiếp cận thị trường, đồng thời đưa những sản vật quen thuộc của miền Tây đến gần hơn với người tiêu dùng.

Thay vì chỉ dựa vào các kênh phân phối truyền thống, Huyền Phi chủ động sử dụng video giới thiệu sản phẩm, livestream bán hàng và nền tảng thương mại điện tử để kết nối trực tiếp với khách hàng. Qua đó, hoạt động kinh doanh không chỉ hướng đến hiệu quả thương mại mà còn góp phần giới thiệu đặc trưng nông sản địa phương đến cộng đồng rộng lớn hơn.

Ứng dụng công nghệ số để mở rộng đầu ra

Một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình của Huyền Phi là phiên livestream ngày 26/9/2024, trong khuôn khổ Hội nghị kết nối cung cầu giữa TP.HCM và các tỉnh, thành phố. Sau 3 giờ, phiên bán hàng ghi nhận 1.000 sản phẩm được tiêu thụ, đạt doanh thu 168,2 triệu đồng và tiếp cận 1,1 triệu lượt người xem.

Không dừng lại ở các mặt hàng nông sản, Huyền Phi còn tham gia quảng bá cây giống thông qua mô hình "Xã Thương mại điện tử - Chợ Lách Vươn Mình". Ngày 21/10, cô góp mặt trong các phiên livestream bán cây giống do Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long và UBND xã Chợ Lách phối hợp với TikTok Shop tổ chức.

Chương trình được triển khai nhằm hỗ trợ người dân ứng dụng thương mại điện tử vào sản xuất, kinh doanh, mở rộng đầu ra cho nông sản và từng bước phát triển mô hình thương mại điện tử tại khu vực nông thôn.

Huyền Phi tham gia livestream bán cây giống tại sự kiện "Chợ Lách Vươn Mình" (Ảnh NVCC)

Chia sẻ về trải nghiệm này, Huyền Phi cho biết ban đầu cô nghĩ cây giống sẽ khó bán qua livestream hơn nông sản, trái cây. Tuy nhiên, lượng đơn hàng tích cực từ những phiên bán trước đó đã giúp cô có thêm niềm tin vào phương thức kinh doanh trực tuyến. Thực tế này cho thấy khi được giới thiệu phù hợp và tiếp cận đúng khách hàng, thương mại điện tử có thể mở ra cơ hội tiêu thụ cho nhiều sản phẩm gắn với sản xuất nông nghiệp.

Ghi dấu bằng những đóng góp thiết thực

Những nỗ lực trong sản xuất, kinh doanh và quảng bá nông sản giúp Huyền Phi ghi nhận nhiều thành tích đáng chú ý. Năm 2024, cô đạt Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XIX do Trung ương Đoàn tổ chức và ghi nhận với thành tích tiêu biểu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Huyền Phi vinh dự nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2024 do Trung ương Đoàn tổ chức (Ảnh NVCC)

Trước đó, năm 2023, cô được vinh danh là nhà sáng tạo có đóng góp tích cực cho chương trình OCOP. Huyền Phi cũng được TikTok Shop ghi nhận nhờ những đóng góp cho cộng đồng và hoạt động hỗ trợ nhà bán hàng.

Bên cạnh công việc, cô tích cực tham gia các chương trình livestream quảng bá, xúc tiến tiêu thụ nông sản tại nhiều địa phương, đồng thời đóng góp cho hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và công tác an sinh xã hội.

Hành trình của Huyền Phi cho thấy cách người trẻ kết hợp sức sáng tạo với công nghệ số để phát huy giá trị nông sản quê hương. Từ những sản phẩm đặc trưng của miền Tây, cô đang góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường, đồng thời lan tỏa tinh thần khởi nghiệp gắn với sự phát triển của địa phương.