Huyện nhỏ, ít dân nhất Hà Nội dự kiến “cất cánh” lên quận/thành phố, đô thị

Huyện Đan Phượng (Ảnh: Internet)

Ngày 12/12/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1569/QĐ-TTg, phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phạm vi, ranh giới quy hoạch gồm toàn bộ phần lãnh thổ Thủ đô Hà Nội có tổng diện tích tự nhiên là 3.359,84 km2.

Về phương án phát triển hệ thống đô thị Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, ngoài 12 quận hiện hữu, định hướng đến năm 2030, dự kiến thành lập 6 quận/thành phố. Trong đó, huyện Đan Phượng được dự kiến lên quận/thành phố, đô thị.

Bên cạnh đó, Quyết định 1569/QĐ-TTg cũng chỉ rõ, hệ thống đô thị Thủ đô Hà Nội được tổ chức theo mô hình chùm đô thị gồm: Đô thị trung tâm, các trục đô thị hướng tâm, các thành phố trong Thủ đô.



Huyện Đan Phượng dự kiến lên quận theo Phương án phát triển hệ thống đô thị Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Ảnh: VPG)

Đan Phượng là một huyện nhỏ của TP. Hà Nội, nằm ở phía Tây Bắc trung tâm Thủ đô, phía Đông giáp quận Bắc Từ Liêm, phía Bắc giáp huyện Mê Linh có dòng sông Hồng cắt ngang làm ranh giới, phía Tây giáp huyện Phúc Thọ, phía Nam giáp huyện Hoài Đức.

Theo niên giám thống kê TP. Hà Nội, với dân số trung bình là 189.000 người, Đan Phượng là huyện có quy mô dân số ít nhất địa bàn.

Theo Cổng thông tin điện tử huyện Đan Phượng, tại Kỳ họp thứ 21 do HĐND huyện khóa 20 tổ chức ngày 17/12 cho biết, năm 2024, địa bàn đã hoàn thành 19/22 chỉ tiêu kế hoạch được đề ra, cơ bản hoàn thành các mục tiêu tổng quát.

Báo cáo của UBND huyện chỉ rõ, các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội trên địa bàn ước đạt: Tổng giá trị sản xuất (theo giá cố định năm 2010) ước thực hiện 21.783 tỷ đồng, đạt 101,34% kế hoạch, tăng 13,75% so với năm 2023. Cơ cấu kinh tế được chuyển dịch theo hướng tích cực.

Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn ước đạt 86 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện gần 1.813 tỷ đồng, đạt 46,2% dự toán Thành phố và huyện giao (tăng 14,4% so với năm 2023).

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,15%, tăng 1,15% so với Kế hoạch; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tăng 1,6% so với Kế hoạch. Năm 2024, huyện giải quyết việc làm mới cho 5.615 lao động, tăng 915 người so với Kế hoạch; toàn huyện không còn hộ nghèo.