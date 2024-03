Năm 2023 vừa qua, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế trên địa bàn huyện Bình Xuyên đều đạt và vượt so với mục tiêu đề ra. Tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành đạt hơn 230.000 tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước đạt gần 3.400 tỷ đồng, vượt hơn 7% so với dự toán được giao và tăng gần 23% so với cùng kỳ năm 2022. Trong ảnh là xã Sơn Lôi.