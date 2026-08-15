Huyền Baby than "phải nịnh" mới chụp được ảnh cùng các con: Ái nữ giờ đã cao vượt mẹ, visual cả nhà gây chú ý

Huyền Baby vừa chia sẻ khoảnh khắc hiếm hoi bên hai con trên mạng xã hội. Điều khiến nhiều người bất ngờ không chỉ là ngoại hình ngày càng lớn phổng phao của các bé, mà còn là lời than vui của người đẹp khi giờ đây muốn chụp ảnh cùng con cũng phải... "nịnh".

Mới đây, Huyền Baby đăng tải trên Threads ảnh chụp cùng hai con trong một chuyến đi chơi. Dù chỉ là những bức hình đời thường, bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm bởi đây là một trong số ít lần người đẹp sinh năm 1989 chia sẻ khoảnh khắc đủ đầy của ba mẹ con.

Đi kèm loạt ảnh, Huyền Baby hài hước viết: "Giờ muốn chụp với mấy đứa này còn phải nịnh chúng nó cơ. Lowkey nhưng mẹ lại thích chụp hình kiểu".

Dòng chia sẻ ngắn gọn nhưng khiến nhiều ông bố, bà mẹ bật cười vì quá quen thuộc. Khi còn nhỏ, các con luôn hào hứng tạo dáng cùng bố mẹ. Nhưng càng lớn, các bé càng có cá tính riêng, không phải lúc nào cũng sẵn sàng đứng vào khung hình nếu không được "dỗ dành" trước.

Trong loạt ảnh, điều khiến cư dân mạng chú ý nhất là cô con gái của Huyền Baby giờ đã lớn phổng phao. Chỉ đứng cạnh mẹ, ái nữ đã cao gần bằng, thậm chí ở một số góc chụp còn trông cao hơn mẹ. Gương mặt thanh tú cùng vóc dáng nổi bật của cô bé cũng nhận được nhiều lời khen.

Nhiều người để lại bình luận bất ngờ vì thời gian trôi quá nhanh.

- Mới ngày nào còn thấy bé xíu, giờ cao hơn mẹ luôn rồi".

- "Con gái Huyền Baby lớn nhanh thật, nhìn như hai chị em".

Không chỉ cô con gái lớn, cậu con trai của Huyền Baby cũng được nhận xét ngày càng ra dáng thiếu niên. Hai chị em sở hữu chiều cao nổi bật và phong thái tự nhiên mỗi khi xuất hiện bên mẹ.

Theo dõi Huyền Baby nhiều năm, khán giả đều biết sau khi kết hôn, cô dành phần lớn thời gian cho gia đình và cuộc sống riêng. Dù vẫn hoạt động trên mạng xã hội, người đẹp khá kín tiếng về các con và chỉ thỉnh thoảng mới chia sẻ những khoảnh khắc đời thường.

Những năm gần đây, Huyền Baby cũng thường xuyên xuất hiện trong các chuyến du lịch trong và ngoài nước cùng hội bạn thân, tham gia nhiều sự kiện giải trí và quay trở lại với các hoạt động nghệ thuật sau chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Hình ảnh "phú bà" với cuộc sống sang trọng vì thế luôn nhận được sự quan tâm của công chúng.

Thế nhưng, qua những gì cô chia sẻ trên mạng xã hội, dễ nhận thấy gia đình vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu. Dù bận rộn hay thường xuyên có những chuyến đi dài ngày, Huyền Baby vẫn dành nhiều thời gian ở bên các con, cùng các bé đi chơi, du lịch và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.

Có lẽ cũng vì vậy mà mỗi lần người đẹp đăng ảnh cùng hai con đều nhận được sự yêu thích của người hâm mộ. Không cần những khung hình được dàn dựng cầu kỳ, chỉ một câu than vui của người mẹ rằng giờ muốn chụp ảnh với con cũng phải "nịnh", cùng hình ảnh cô con gái đã cao vượt mẹ, cũng đủ khiến nhiều người đồng cảm.

Bởi với nhiều bậc phụ huynh, đó chính là dấu hiệu rõ nhất cho thấy các con đang lớn lên từng ngày. Mới hôm nào còn quấn quýt bên bố mẹ, giờ đây các bé đã có thế giới riêng, có cá tính riêng và đôi khi phải "xin lịch" mới chịu đứng vào chụp vài tấm hình. Dẫu vậy, những bức ảnh giản dị ấy lại càng trở nên đáng quý, bởi chúng lưu giữ những khoảnh khắc sẽ không bao giờ quay trở lại.