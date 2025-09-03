Huyền Anh Yoko: "Tôi mong bất cứ ai khi xem MV đều thấy tự hào khi là người Việt Nam"

Sau dự án In Love đầu năm, á quân X-Factor 2016 Huyền Anh Yoko tiếp tục giới thiệu MV Chung Nhịp Tự Hào đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ca khúc Chung Nhịp Tự Hào do nhạc sĩ Lê Huyền Trang sáng tác mang âm hưởng Cinematic Epic – dòng nhạc gợi hình ảnh mạnh mẽ nhờ chất liệu giao hưởng cổ điển kết hợp tiến trình hòa thanh nâng cao. Bài hát gửi gắm thông điệp: “Mỗi nhịp tim người Việt đều là nhịp đập của niềm tự hào và khát vọng, lan tỏa tinh thần Độc lập – Tự do – Vươn xa".

Hình ảnh á quân X-Factor Huyền Anh Yoko trong MV Chung Nhịp Tự Hào.

Với ca từ gần gũi, tiết tấu rộn ràng, ca khúc tái hiện chiều dài lịch sử dân tộc từ những năm tháng bom đạn đến ngày đất nước thái bình như hôm nay. Huyền Anh Yoko chia sẻ: “Tôi muốn mang đến một sản phẩm âm nhạc chân thực nhất nhân dịp lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tôi mong rằng bất cứ ai khi xem MV đều thấy sục sôi tinh thần yêu nước, biết ơn thế hệ cha ông và tự hào khi là người Việt Nam".

Huyền Anh Yoko hợp tác với đạo diễn Vũ Hồng Thắng.

MV Chung Nhịp Tự Hào của Huyền Anh Yoko do đạo diễn Vũ Hồng Thắng – người đứng sau nhiều sản phẩm triệu view của Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, Đức Phúc, Hòa Minzy… thực hiện công phu. Tác phẩm lồng ghép nhiều hình ảnh thiêng liêng trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 vừa qua với nhiều góc quay đẹp mắt cùng những tư liệu lịch sử xúc động về thời khắc hào hùng của 80 năm trước.

Phần âm nhạc do Nguyễn Phúc Minh Quân – giám đốc âm nhạc nhiều dự án lớn – đảm nhiệm, giúp ca khúc vừa giữ được chiều sâu nghệ thuật vừa gần gũi công chúng.

Nữ ca sĩ kỳ vọng ca khúc Chung Nhịp Tự Hào sẽ góp thêm một nhịp đập vào “trăm triệu trái tim Việt Nam” cùng hướng về Tổ quốc, tri ân công lao của thế hệ cha ông đã hi sinh xương máu để bảo vệ nền hòa bình dân tộc.

Huyền Anh Yoko muốn lan tỏa tinh thần yêu nước qua ca khúc mới.

Sinh năm 1996 tại Hà Nội, Huyền Anh Yoko trưởng thành từ Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cô từng lọt top 10 Sao Mai 2017, giành ngôi á quân X-Factor cùng nhóm S-Girl và phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc cá nhân. Giọng ca trầm ấm, giàu cảm xúc cùng kỹ thuật thanh nhạc vững vàng giúp Yoko thể hiện trọn vẹn tinh thần ca khúc mới.

Ngoài nghệ thuật, Huyền Anh Yoko còn tích cực hoạt động thiện nguyện: đồng sáng lập dự án Bếp từ tâm nấu cơm chay cho bệnh nhân khó khăn, làm đại sứ chương trình Tủ thuốc cho em với 1.000 tủ thuốc trao tặng trẻ em vùng cao, đồng thời sáng lập cộng đồng hỗ trợ người yếu thế trong mùa dịch Covid-19.