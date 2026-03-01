Hủy tour du lịch, sân bay đóng cửa, khách Việt mắc kẹt ở Trung Đông

Xung đột tại Trung Đông leo thang khiến nhiều chuyến bay quốc tế phải hủy, hoãn hoặc đổi hướng. Không ít khách Việt đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc này. Nhiều công ty lữ hành có biện pháp ứng phó gấp rút để bảo đảm an toàn cho du khách.

Đại diện công ty du lịch Fit tour cho biết, do tình hình căng thẳng chính trị - quân sự nghiêm trọng giữa Pakistan và Afghanistan, bao gồm các cuộc không kích và tuyên bố chiến tranh công khai gần đây giữa hai nước theo thông tin từ các hãng tin quốc tế, công ty này quyết định tạm ngưng khai thác tour Pakistan mùa hoa anh đào (dự kiến khởi hành ngày 27/3) cho đến khi tình hình chính trị - an ninh tại khu vực này ổn định trở lại.

Tour Trung Đông phù hợp với tệp khách có tài chính dư dả, ưa trải nghiệm.

"Pakistan từng là điểm đến hấp dẫn cho mùa hoa anh đào nhưng hiện nay xung đột biên giới đã gây rủi ro lớn cho việc di chuyển và an ninh du lịch quốc tế. Tình hình này có dấu hiệu leo thang mạnh và chưa có dự báo hạ nhiệt trong ngắn hạn. Quyết định được đưa ra nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho quý khách hàng", đại diện Fit tour chia sẻ.

Ca sĩ Đoan Trường là khách đã đăng ký tour Pakistan khởi hành ngày 27/3 của đơn vị lữ hành này. Nam ca sĩ cho biết đã chờ hai năm để tham gia hành trình nhưng đành dừng lại vì lý do bất khả kháng.

Tương tự, Vietworld Travel cũng thông báo tạm dừng các tour tới Jordan và Ai Cập khởi hành vào đầu tháng 3.

Travel blogger Lý Thành Cơ đang có mặt tại khu vực Wadi Rum (Jordan) chia sẻ nhiều thông tin nóng. Anh cho biết chuyến bay từ Amman của đoàn bị dời lịch thêm 16 tiếng. Hiện cả đoàn chỉ có thể chờ đợi tại chỗ vì các phương án bay quá cảnh qua Dubai hay Qatar cũng đang bị hủy bỏ, chưa có lộ trình thay thế khả thi.

"Các chuyến bay những nước dính bom hoặc mảnh vỡ tên lửa gần như hủy, dời hết như các hãng Emirates, Qatar ít nhất trong hôm qua và cả ngày hôm nay. Hiện chưa có thông tin sẽ mở bay lại khi nào từ các sân bay này. Các đường bay đều phải bay vòng qua Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiện tại tôi đang ở giữa sa mạc nên an toàn, chuyến bay tuy bị delay 1-2 ngày nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Chi phí phát sinh chủ yếu chỉ thêm một đêm khách sạn. Hãng bay cũng đã hỗ trợ đổi chuyến bay miễn phí rồi. Theo quan sát của mình hiện tại ở Jordan cũng không còn nhiều khách du lịch", nam blogger chia sẻ vào chiều 1/3 (theo giờ Việt Nam).

Qatar Airways đã đình chỉ toàn bộ mạng lưới bay tại Doha.

Tính đến 0h sáng 1/3 (giờ Việt Nam), một số hãng hàng không Trung Đông và khu vực liên quan bị ảnh hưởng về lộ trình khai thác. Hãng Emirates hủy toàn bộ các chuyến bay khởi hành từ Dubai (DXB) và các chuyến bay từ các điểm ngoài DXB về DXB trong khoảng thời gian từ 6h đến 17h59 ngày 1/3.

Ở Việt Nam, các đơn vị lữ hành khai thác tour Trung Đông với mức giá đa dạng, với nhiều lựa chọn về điểm đến cho du khách. Tour từ Việt Nam đi các nước Trung Đông có giá dao động từ khoảng 30-100 triệu đồng/người. Với các hành trình phổ biến như Dubai - Abu Dhabi (UAE) kéo dài khoảng 6 ngày 5 đêm, mức giá thường rơi vào khoảng 25-30 triệu đồng/người (đã bao gồm vé máy bay khứ hồi), khách sạn tiêu chuẩn 3-4 sao, ăn uống theo chương trình và vé tham quan cơ bản.

Các tour dài ngày hơn như hành trình khám phá Ai Cập (Cairo - Luxor - Hurghada) từ 8-12 ngày có thể dao động từ 70-80 triệu đồng/người, do chi phí bay xa, lịch trình dày đặc và nhiều điểm tham quan đặc thù.