Huỷ loạt chuyến bay giữa Việt Nam và Trung Đông, 3 máy bay mắc kẹt tại Nội Bài

Do ảnh hưởng xung đột quân sự tại Trung Đông và việc đóng cửa không phận của một số quốc gia, hoạt động khai thác của các hãng hàng không khu vực này đến Việt Nam bị gián đoạn. Tại sân bay Nội Bài, hiện có hai máy bay của Qatar Airways và một máy bay của Emirates chưa thể quay về nước.

Máy bay đỗ tại sân bay Nội Bài. Ảnh minh hoạ: Phan Công

Huỷ loạt chuyến bay

Theo cập nhật đến 9 giờ ngày 1-3 (giờ Việt Nam), Emirates hủy toàn bộ chuyến bay khởi hành từ Dubai và các chuyến bay về Dubai trong khung giờ 6 giờ-17 giờ 59 cùng ngày. Riêng chuyến EK370/371 (Dubai-Bangkok-Đà Nẵng/ Đà Nẵng-Bangkok-Dubai) điều chỉnh khai thác chặng Bangkok-Đà Nẵng-Bangkok.

Etihad Airways có chuyến EY979/980 (Abu Dhabi-Hà Nội/ Hà Nội-Abu Dhabi) chậm 24 giờ, trong khi EY430/431 bị hủy. Hãng cũng tạm dừng toàn bộ chuyến khởi hành từ Abu Dhabi đến 18h ngày 1/3; các chuyến dự kiến đến Abu Dhabi trước thời điểm này bị hủy.

Qatar Airways thông báo đóng không phận đến 11 giờ 30 ngày 1-3, chưa có số liệu cụ thể về số chuyến bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, Turkish Airlines duy trì các chuyến chở khách, song hủy chuyến hàng hóa TK6244/6245 (Istanbul-Hà Nội /Hà Nội-Istanbul) ngày 1-3 và đề nghị đổi slot chuyến TK6232/6233 ngày 2-3 do ảnh hưởng hoạt động quân sự.

Cập nhật lúc 13 giờ 34 ngày 1-3 cho biết, đến 11 giờ cùng ngày (giờ Việt Nam), do Qatar và UAE đóng cửa không phận, 2 máy bay của Qatar Airways (QR) và 1 máy bay của Emirates (EK) phải nằm lại sân bay Nội Bài, kéo theo hàng loạt chuyến bay bị hủy hoặc chờ kế hoạch khai thác.

Với Qatar Airways, ba chuyến chở khách từ Hà Nội đi Doha gồm QR977 (19 giờ 10 ngày 28-2, 394 khách), QR985 (1 giờ 45 ngày 1-3, 247 khách) và QR983 (8 giờ 55 ngày 1-3, 292 khách) đã bị hủy. Chuyến QR977 tối 1-3 (361 khách) đang chờ thông tin. Hai cặp chuyến hàng hóa QR8956-8957 bị hủy, QR8952-8953 chờ kế hoạch.

Emirates hủy chuyến EK395 (0 giờ 25 ngày 1-3, 153 khách), chuyến cùng số hiệu rạng sáng 2-3 đang chờ cập nhật. Etihad Airways hủy chuyến EY431 (20 giờ ngày 1-3, 276 khách).

Turkish Airlines vẫn khai thác bình thường chuyến chở khách IST-HAN-IST, song hủy chuyến hàng hóa ngày 1-3.

Các hãng đã thông báo cho hành khách, bố trí nhân viên hỗ trợ đổi hành trình, bồi thường, sắp xếp khách sạn. Cảng vụ Hàng không miền Bắc tiếp tục phối hợp theo dõi và báo cáo Cục Hàng không Việt Nam.

Qatar Airways hủy 4 chuyến bay

Cập nhật lúc 14 giờ 27, Văn phòng đại diện Qatar Airways tại TPHCM xác nhận hủy 4 chuyến bay trong ngày 1 đến 2-3 do Qatar đóng không phận chưa xác định thời hạn. Cụ thể, ngày 1-3 hủy các chuyến QR975 (SGN-DOH, 21 khách hạng thương gia, 300 khách phổ thông và 4 trẻ sơ sinh), QR970 (SGN-KTI, 1 khách thương gia, 61 khách phổ thông) và QR971 (SGN-DOH, 26 khách thương gia, 275 khách phổ thông và 2 trẻ sơ sinh). Ngày 2-3, chuyến QR975 (SGN-DOH) với 16 khách thương gia, 282 khách phổ thông và 4 trẻ sơ sinh cũng bị hủy.

Hãng đã hướng dẫn hành khách rời sân bay, theo dõi thông tin trên website hoặc liên hệ tổng đài để cập nhật phương án xử lý.

Trước đó, Emirates cho biết đã đăng tải thông báo hỗ trợ trên website; phòng vé tại Hà Nội và TPHCM mở cửa để hỗ trợ đổi vé. Các hành khách bị ảnh hưởng tối 28-2 đã được bố trí khách sạn, chuyến bay tiếp theo đang được theo dõi và cập nhật.

Cục Hàng không yêu cầu ứng phó gián đoạn bay do xung đột Trung Đông

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các hãng hàng không, đơn vị quản lý bay và khai thác cảng hàng không về việc chủ động ứng phó trước diễn biến leo thang chiến sự tại Trung Đông.

Theo Cục, ngày 28-2-2026, Mỹ - Israel phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran. Nhiều quốc gia như Iran, Iraq, Kuwait, Qatar, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Israel đã công bố đóng cửa hoặc hạn chế không phận nhằm bảo đảm an ninh quốc gia trong bối cảnh chiến sự leo thang. Các sân bay như Dubai, Abu Dhabi và Doha International Airport cũng tạm dừng khai thác hoặc hạn chế hoạt động bay do các lệnh đóng không phận và nguy cơ an toàn đối với hoạt động hàng không dân dụng. Tình hình này đã gây ra gián đoạn quy mô lớn đối với mạng bay toàn cầu, nhiều hãng hàng không quốc tế đã hủy hoặc điều chỉnh lịch khai thác, đặc biệt các tuyến đi/đến Trung Đông và các đường bay nối châu Âu - châu Á qua khu vực này đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, Cục yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam chủ động phương án điều hành, cung cấp thông tin kịp thời cho hãng bay.

Các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài phải thường xuyên cập nhật cảnh báo an toàn, NOTAM (thông báo tin tức hàng không) từ nhà chức trách quốc tế; đánh giá rủi ro, điều chỉnh đường bay tránh khu vực xung đột; thông tin đầy đủ cho hành khách khi thay đổi lịch trình và thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy định.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và các cảng quốc tế được yêu cầu xây dựng phương án hỗ trợ hành khách, đảm bảo an ninh, trật tự tại sân bay. Các đơn vị phải kịp thời báo cáo Cục Hàng không Việt Nam khi phát sinh tình huống vượt thẩm quyền.