HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Huy động người nhái, flycam tìm kiếm hai nam sinh lớp 10 mất tích trên sông Mã

Phạm Trường
|

Ba nam sinh lớp 10 thuộc Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề Cẩm Thủy (tỉnh Thanh Hóa) ra sông Mã chơi rồi xuống tắm. Do nước sâu, chảy xiết, hai em bị cuốn ra xa, mất tích.

Chiều 27/10, ông Phạm Minh Vũ, Chủ tịch UBND xã Cẩm Tú (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, lực lượng cứu nạn, cứu hộ cùng người dân vẫn đang tìm kiếm hai nam sinh mất tích trên sông Mã, đoạn qua thôn Bắc Sơn.

- Ảnh 1.

Ca nô cùng các lực lượng tìm hai nam sinh mất tích trên sông Mã.

Theo lãnh đạo địa phương, khoảng 16h30 ngày 26/10, ba nam sinh lớp 10, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề Cẩm Thủy, ra sông Mã chơi rồi xuống tắm. Do nước sâu, chảy xiết, hai em bị cuốn ra xa, mất tích. Nam sinh còn lại may mắn bơi được vào bờ.

Từ tin báo, chính quyền địa phương phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Thanh Hóa) triển khai lực lượng tìm kiếm xuyên đêm.

Theo ông Vũ, lực lượng công an, quân đội và người dân được chia thành nhiều tốp, sử dụng thiết bị lặn rà soát dưới lòng sông, kết hợp flycam quan sát từ trên cao và mở rộng phạm vi tìm kiếm về phía hạ lưu.

- Ảnh 2.

Thiết bị bay flycam được sử dụng rà soát từ trên cao, mở rộng phạm vi tìm kiếm.

“Khu vực này nước sông rất sâu, chảy xiết, lòng sông rộng nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn”, ông Vũ thông tin.

Đến 17h30 ngày 27/10, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm hai nam sinh mất tích.

Tags

mất tích

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH

nam sinh

lực lượng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Hãng xe Nhật Bản ra mắt mô tô 250cc, có thể chạy xăng sinh học E85, liệu có về Việt Nam?

Hãng xe Nhật Bản ra mắt mô tô 250cc, có thể chạy xăng sinh học E85, liệu có về Việt Nam?

01:48
BMW giới thiệu xe chống đạn mới: Tiện nghi tối đa, bảo vệ an toàn trước súng ngắn

BMW giới thiệu xe chống đạn mới: Tiện nghi tối đa, bảo vệ an toàn trước súng ngắn

01:22
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại