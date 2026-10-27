Huy động người nhái, flycam tìm kiếm hai nam sinh lớp 10 mất tích trên sông Mã

Ba nam sinh lớp 10 thuộc Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề Cẩm Thủy (tỉnh Thanh Hóa) ra sông Mã chơi rồi xuống tắm. Do nước sâu, chảy xiết, hai em bị cuốn ra xa, mất tích.

Chiều 27/10, ông Phạm Minh Vũ, Chủ tịch UBND xã Cẩm Tú (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, lực lượng cứu nạn, cứu hộ cùng người dân vẫn đang tìm kiếm hai nam sinh mất tích trên sông Mã, đoạn qua thôn Bắc Sơn.

Ca nô cùng các lực lượng tìm hai nam sinh mất tích trên sông Mã.

Theo lãnh đạo địa phương, khoảng 16h30 ngày 26/10, ba nam sinh lớp 10, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề Cẩm Thủy, ra sông Mã chơi rồi xuống tắm. Do nước sâu, chảy xiết, hai em bị cuốn ra xa, mất tích. Nam sinh còn lại may mắn bơi được vào bờ.

Từ tin báo, chính quyền địa phương phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Thanh Hóa) triển khai lực lượng tìm kiếm xuyên đêm.

Theo ông Vũ, lực lượng công an, quân đội và người dân được chia thành nhiều tốp, sử dụng thiết bị lặn rà soát dưới lòng sông, kết hợp flycam quan sát từ trên cao và mở rộng phạm vi tìm kiếm về phía hạ lưu.

Thiết bị bay flycam được sử dụng rà soát từ trên cao, mở rộng phạm vi tìm kiếm.

“Khu vực này nước sông rất sâu, chảy xiết, lòng sông rộng nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn”, ông Vũ thông tin.

Đến 17h30 ngày 27/10, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm hai nam sinh mất tích.