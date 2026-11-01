Cỗ máy khổng lồ dài 15,7 mét có khả năng uốn cong ở phần giữa để vượt qua các khúc cua dưới lòng đất.

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Một máy khoan hầm đường kính 15,7 m do Trung Quốc chế tạo đã được đưa đến Australia để phục vụ dự án đường hầm Western Harbour Tunnel tại Sydney. Điểm đáng chú ý của thiết bị là thiết kế thân máy có khớp nối, cho phép điều chỉnh hướng đào khi đi qua những đoạn đường cong phức tạp dưới lòng đất.

Cụ thể, máy khoan hầm mang tên Patyegarang, do Tập đoàn Thiết bị Kỹ thuật Đường sắt Trung Quốc (CREG) chế tạo, được giới thiệu là thiết bị có đường kính lớn nhất mà Trung Quốc từng xuất khẩu ra nước ngoài.

Với đường kính đào 15,7 m, Patyegarang được huy động để thi công Western Harbour Tunnel – dự án đường hầm giao thông dài khoảng 6,5 km, gồm 6 làn xe, chia đều cho hai chiều lưu thông. Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2028, theo thông tin được truyền thông nhà nước Trung Quốc CCTV công bố.

Không chỉ gây chú ý bởi kích thước, cỗ máy này còn sở hữu thiết kế thân phân đoạn với hệ thống khớp nối đặc biệt, cho phép chủ động thay đổi hướng di chuyển khi đào qua các đoạn cong hình chữ S dưới lòng đất.

Cỗ máy khổng lồ có khả năng uốn cong khi đào hầm

Thông thường, máy khoan hầm (TBM) có kết cấu tương đối cứng. Khi đường kính thiết bị càng lớn, việc điều chỉnh hướng di chuyển dưới lòng đất càng phức tạp, đặc biệt tại những đoạn tuyến có bán kính cong nhỏ. Quá trình thay đổi hướng phải bảo đảm độ chính xác của mặt cắt đào, đồng thời duy trì sự ổn định của kết cấu và lớp lót đường hầm.

Đối với Western Harbour Tunnel, đây là một trong những thách thức kỹ thuật đáng kể. Tuyến hầm được thiết kế với các đoạn chuyển hướng liên tiếp, trong đó có những khúc cong hình chữ S với bán kính tối thiểu khoảng 960 m. Việc đưa một thiết bị đường kính hơn 15 m vận hành theo quỹ đạo này đòi hỏi giải pháp điều hướng vượt quá khả năng của nhiều thiết kế TBM thông thường.

Để giải quyết bài toán trên, CREG phát triển Patyegarang với cấu trúc thân máy gồm nhiều phân đoạn kết nối thông qua hệ thống khớp nối chính xác. Thiết kế cho phép các bộ phận điều chỉnh góc tương đối với nhau, giúp toàn bộ thiết bị có thể uốn cong tại phần thân giữa để bám theo đường cong của tuyến hầm.

Nhờ cơ chế này, máy có thể điều chỉnh quỹ đạo đào mà vẫn duy trì đường kính cắt 15,7 m. Hệ thống khớp nối đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát hướng di chuyển, hạn chế nguy cơ lệch tuyến khi thiết bị đi qua những đoạn địa chất có hình dạng phức tạp.

Bên cạnh khả năng điều hướng, việc đào hầm dưới cảng Sydney cũng đặt ra yêu cầu cao về kiểm soát áp lực đất và nước. Khu vực thi công có điều kiện địa chất không đồng nhất, gồm nhiều lớp đá và trầm tích, đồng thời chịu ảnh hưởng của áp lực nước.

Trong quá trình đào, máy khoan phải duy trì áp suất phù hợp tại mặt gương đào nhằm hạn chế nguy cơ sụt lún bề mặt. Đây là yếu tố quan trọng để bảo vệ các công trình hiện hữu cũng như hạ tầng xung quanh khu vực cảng.

Đường hầm 6 làn xe mới dưới cảng Sydney

Western Harbour Tunnel là một trong những dự án giao thông quan trọng tại Sydney, được triển khai nhằm bổ sung năng lực kết nối giữa các khu vực hai bên cảng.

Thành phố hiện đã có đường hầm cảng Sydney, đưa vào khai thác từ năm 1992. Tuy nhiên, cùng với quá trình đô thị hóa và gia tăng dân số, lưu lượng phương tiện ngày càng lớn khiến áp lực lên hệ thống giao thông hiện hữu gia tăng.

Đường hầm mới có chiều dài khoảng 6,5 km, được thiết kế với 3 làn xe mỗi chiều. Khi hoàn thành, công trình sẽ tạo thêm một tuyến kết nối ngầm xuyên qua cảng, góp phần phân bổ lưu lượng phương tiện và giảm áp lực cho các tuyến đường trên mặt đất.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Việc sử dụng máy khoan hầm có khả năng điều chỉnh hướng đào được kỳ vọng hỗ trợ quá trình thi công tại những đoạn tuyến phức tạp, đồng thời đáp ứng yêu cầu tiến độ của công trình.

Việc đưa Patyegarang đến Australia cho thấy năng lực chế tạo thiết bị đào hầm quy mô lớn của Trung Quốc, trong bối cảnh nước này đang mở rộng hoạt động cung cấp máy móc và công nghệ phục vụ các dự án hạ tầng quốc tế.