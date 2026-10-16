Huy động hơn 11.000 người, đào chuyển 84 triệu mét khối đất để xây siêu sân bay 4,8 tỷ USD, rộng gấp 25 lần Nội Bài, sở hữu kiến trúc có 1-0-2

Đây là sân bay rộng nhất Bắc Mỹ, sở hữu đường băng dài gần 4,9 km và đang nâng cấp hạ tầng để hướng tới phục vụ 120 triệu khách mỗi năm vào 2045.

Sân bay quốc tế Denver (DEN), thuộc bang Colorado, Mỹ, đi vào hoạt động ngày 28/2/1995. Sau hơn ba thập kỷ, công trình trở thành một trong những đầu mối hàng không lớn của Mỹ, đồng thời sở hữu quỹ đất rộng phục vụ khai thác và phát triển dài hạn.

Denver rộng khoảng 13.780 ha, lớn nhất Bắc Mỹ và lớn thứ hai thế giới, sau sân bay quốc tế King Fahd tại Saudi Arabia. Để dễ hình dung, sân bay Denver lớn gấp 25,3 lần diện tích 544 ha hiện có của sân bay Nội Bài theo số liệu quy hoạch được dẫn trước đó.

Quá trình xây dựng Denver huy động hơn 11.000 lao động. Theo Văn phòng Trách nhiệm giải trình Chính phủ Mỹ (GAO), dự án được triển khai trong hơn 5 năm, với tổng chi phí khi đưa vào hoạt động vượt 4,8 tỷ USD, vượt ngân sách khoảng 2 tỷ USD.

Khối lượng thi công mặt bằng cũng cho thấy quy mô của công trình. Theo đơn vị vận hành, khoảng 84,1 triệu m³ đất đã được đào và vận chuyển để chuẩn bị địa điểm xây dựng. Trong giai đoạn cao điểm, khối lượng xử lý đạt khoảng 229.000 m³ mỗi ngày.

Đối với khu bay, gần 2,22 triệu m³ bê tông được sử dụng để xây dựng hệ thống 6 đường băng, đường lăn và sân đỗ. Số liệu này bao gồm cả đường băng thứ 6 hoàn thành năm 2003, sau thời điểm sân bay đi vào hoạt động.

Hệ thống đường băng hiện hữu được bố trí không giao cắt. Trong đó, 5 đường băng dài khoảng 3.658 m mỗi đường; riêng đường băng 16R/34L dài gần 4.877 m, được đơn vị vận hành giới thiệu là đường băng thương mại dài nhất Bắc Mỹ.

Chiều dài này đáp ứng điều kiện khai thác đặc thù tại Denver. Độ cao địa hình cùng nhiệt độ cao vào mùa hè khiến máy bay thường cần quãng đường cất cánh dài hơn. Quỹ đất lớn cũng cho phép sân bay bổ sung thêm 6 đường băng theo cấu hình phát triển đầy đủ, nâng tổng số lên 12, tùy nhu cầu khai thác.

Về kiến trúc, nhà ga Jeppesen nổi bật với hệ mái trắng nhấp nhô do Fentress Bradburn Architects (nay là Fentress Architects) thiết kế, gợi hình ảnh những đỉnh núi phủ tuyết của dãy Rocky và những chiếc lều truyền thống của người bản địa trên vùng Đại Bình nguyên.

Theo Birdair, đơn vị thực hiện mái, công trình sử dụng màng sợi thủy tinh phủ PTFE, được nâng đỡ bởi 34 cột và khoảng 16 km cáp thép. Kết cấu màng hai lớp cho ánh sáng tự nhiên xuyên qua, đồng thời đáp ứng yêu cầu cách nhiệt và kiểm soát âm thanh trong điều kiện khí hậu của Denver.

Theo thông cáo công bố ngày 28/1/2026, Denver phục vụ hơn 82,42 triệu lượt khách trong năm 2025, tăng khoảng 0,1% so với năm 2024 và lập kỷ lục mới. Riêng tháng 7/2025, lượng khách lần đầu vượt 8 triệu lượt trong một tháng.

Để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng, sân bay Denver triển khai chiến lược Vision 100, chuẩn bị hạ tầng và năng lực vận hành để phục vụ 100 triệu lượt khách mỗi năm. Giai đoạn tiếp theo, Operation 2045, hướng tới mốc kỷ niệm 50 năm hoạt động vào năm 2045 và nhu cầu dự kiến trên 120 triệu khách/năm.

Một trong những dự án trọng tâm là chương trình cải tạo Great Hall tại nhà ga Jeppesen. Hai giai đoạn đầu đã hoàn thành trong ngân sách ban đầu 770 triệu USD, tập trung nâng cấp khu làm thủ tục và xây dựng điểm kiểm tra an ninh mới.

Giai đoạn hoàn thiện có ngân sách 1,3 tỷ USD, khởi động cuối năm 2022 và dự kiến hoàn thành cuối năm 2027, với các hạng mục được đưa vào sử dụng từng phần.