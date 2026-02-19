Huy động hơn 100 người tìm kiếm 2 người mất tích vụ lật đò ở Quảng Trị

Ngày 19/2, UBND xã Tuyên Bình (tỉnh Quảng Trị), cho biết, hơn 100 người gồm các lực lượng chức năng và người dân đang nỗ lực tìm kiếm 2 người mất tích do lật đò trên sông Gianh .

Tham gia tìm kiếm có Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an xã Tuyên Bình, Công an xã Tuyên Hóa, cùng đông đảo người dân địa phương. Các tổ, nhóm được bố trí rà soát dọc theo tuyến sông Gianh, tập trung vào khu vực xảy ra sự cố.

Theo thông tin ban đầu, chiếc đò gặp nạn là thuyền nhỏ dân sinh có gắn động cơ nên không có đăng ký đăng kiểm, khi di chuyển trên sông thì không may bị lật.

Khu vực xảy ra vụ lật đò có mực nước sâu, dòng chảy phức tạp, gây nhiều khó khăn cho hoạt động cứu nạn.

Hàng trăm người được huy động để tìm kiếm 2 nạn nhân còn đang mất tích

Trước đó, như Báo Điện tử VTC News đưa tin, ngày 19/2 (mùng 3 Tết), trên sông Gianh, đoạn chảy qua xã Tuyên Bình (Quảng Trị) xảy ra vụ lật thuyền làm 2 người chết, 2 người mất tích.

Thông tin ban đầu, lúc 11h30 cùng ngày, chiếc đò chở khoảng 7 người, đều trú tại xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị, đang di chuyển trên sông Gianh thì bị lật.

Một người dân địa phương phát hiện sự việc kịp thời tiếp cận hiện trường và đưa được 5 người vào bờ nhưng chỉ 3 người được cứu sống. Hai người xác định đã chết là bà C.T.N (SN 1958) và cháu N.A.N (SN 2023).

Đến thời điểm hiện tại, vẫn còn 2 nạn nhân mất tích, gồm ông N.V.T (SN 1958) và em N.D.T (SN 2012).

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Tuyên Bình huy động lực lượng công an địa phương phối hợp với người dân, phương tiện khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Ông Nguyễn Văn Sáu, Bí thư Đảng ủy xã Tuyên Bình cho biết, khu vực xảy ra vụ lật thuyền có mực nước sâu, gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân mất tích.

Theo ông Nguyễn Văn Sáu, các nạn nhân đều không mặc áo phao khi di chuyển bằng thuyền trên sông Gianh, mặc dù chính quyền địa phương nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.