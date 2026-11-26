Cây cầu có chiều dài 130 m, rộng 27 m, cao 30 m và nặng khoảng 4.000 tấn đã được di chuyển nguyên vẹn.

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Một cây cầu thép nặng khoảng 4.000 tấn, dài 130 m tại Bỉ đã được di chuyển nguyên khối trên hệ thống vận chuyển chuyên dụng với 126 trục bánh xe, vượt quãng đường 230 m trước khi được đưa vào vị trí bắc qua cao tốc E40. Toàn bộ quá trình lắp đặt diễn ra trong một đêm, giúp tuyến đường được mở cửa trở lại vào ngày hôm sau mà không cần bố trí trụ đỡ giữa cao tốc.

Chiến dịch lắp đặt diễn ra trong đêm 10/10/2026, tại Bertem, tỉnh Flemish Brabant, Bỉ. Theo Sarens, đơn vị phụ trách vận chuyển và lắp đặt, cây cầu có chiều dài 130 m, rộng 27 m, cao 30 m và nặng khoảng 4.000 tấn. Công trình được di chuyển nguyên vẹn khoảng 230 m từ khu vực lắp ráp bên cạnh đường cao tốc đến vị trí xây dựng cuối cùng.

Thay vì lắp đặt từng cấu kiện trực tiếp phía trên tuyến đường đang khai thác, các đơn vị thi công lựa chọn phương án xây dựng hoàn chỉnh cây cầu tại một khu đất gần đó. Khi kết cấu hoàn thành, toàn bộ công trình mới được vận chuyển sang vị trí bắc qua cao tốc E40.

Giải pháp này giúp hạn chế thời gian phong tỏa tuyến giao thông huyết mạch, đồng thời giảm thiểu ảnh hưởng đến hoạt động đi lại trong khu vực. Ngày 11/10, Cơ quan Đường bộ và Giao thông vùng Flanders (AWV) xác nhận cao tốc E40 đã được mở cửa trở lại theo cả hai hướng. Giao thông bên dưới cây cầu mới được nối lại vào buổi trưa cùng ngày.

Di chuyển công trình 4.000 tấn bằng 126 trục bánh xe

Theo thông tin từ Sarens, để thực hiện nhiệm vụ, đội ngũ kỹ thuật sử dụng các phương tiện vận chuyển mô-đun tự hành (SPMT), kết hợp với bốn tháp nâng thủy lực và 126 trục vận chuyển. Sáu bộ nguồn được bố trí để cung cấp năng lượng cho hệ thống mô-đun, cho phép các phương tiện hoạt động đồng bộ và phân bổ tải trọng trên nhiều điểm đỡ.

Khác với xe kéo thông thường, SPMT có khả năng liên kết nhiều mô-đun, tạo thành một hệ thống vận chuyển có sức chịu tải lớn. Công nghệ này thường được sử dụng để di chuyển các cấu kiện công nghiệp, thiết bị siêu trường siêu trọng và những công trình có kích thước lớn.

Tuy nhiên, thách thức của dự án không chỉ nằm ở việc vận chuyển khối lượng hàng nghìn tấn. Tuyến đường di chuyển có độ dốc theo hai hướng, tiềm ẩn nguy cơ khiến hai đầu cây cầu nằm ở độ cao khác nhau trong quá trình dịch chuyển. Nếu kết cấu bị nghiêng hoặc mất cân bằng, các lực xoắn có thể phát sinh, ảnh hưởng đến độ ổn định của toàn bộ công trình.

Để kiểm soát rủi ro, nhóm kỹ thuật tiến hành khảo sát tuyến đường trước khi vận chuyển, đồng thời lắp đặt các thiết bị đo độ nghiêng trên cầu. Dữ liệu được truyền về hệ thống điều khiển trung tâm, giúp người vận hành điều chỉnh các bệ đỡ thủy lực theo thời gian thực, duy trì trạng thái cân bằng cho cây cầu trong suốt hành trình.

Theo Sarens, riêng công tác chuẩn bị và lắp ráp hệ thống thiết bị vận chuyển mất khoảng một tuần. Việc đưa máy móc đến công trường cũng cần khoảng 35 chuyến xe tải mỗi chiều.

Cây cầu vòm dài 130 m không cần trụ đỡ giữa cao tốc

Cây cầu mới được xây dựng để thay thế cầu vượt cũ trên tuyến N3, còn được biết đến với tên gọi Tervuursesteenweg. Theo AWV, công trình cũ đã xuống cấp và không còn phù hợp để cải tạo. Trong khi đó, vị trí gần nút giao giữa hai tuyến cao tốc E40 và E314 khiến việc thay thế bằng phương pháp xây dựng thông thường gặp nhiều khó khăn.

Để hạn chế gián đoạn giao thông, các đơn vị triển khai phương án thi công tách biệt. Cây cầu được lắp ráp bên ngoài cao tốc, trong khi các hạng mục kết cấu chịu lực và phần nền móng tại vị trí xây dựng mới được triển khai song song.

Công tác chế tạo kết cấu thép được thực hiện tại cơ sở của Victor Buyck Steel Construction ở khu vực cảng Ghent. Theo AWV, cây cầu gồm 26 cấu kiện thép, mỗi cấu kiện nặng từ 30 đến 100 tấn. Các bộ phận được vận chuyển đến công trường từ tháng 1/2026 bằng những chuyến xe chuyên dụng.

Sau khi lắp ráp kết cấu thép, đội ngũ thi công tiếp tục hoàn thiện mặt cầu. Chính quyền thành phố Bertem cho biết khoảng 300 tấn thép gia cường được sử dụng cho hạng mục này. Ngày 10/9, công trường đã tiến hành đổ khoảng 1.600 tấn bê tông, nâng tổng trọng lượng công trình lên khoảng 4.000 tấn trước khi di chuyển.

Với chiều dài 130 m, cây cầu mới có kích thước vượt một sân bóng đá tiêu chuẩn. Việc hoàn thành và đưa công trình vào vị trí chỉ trong một đêm cho thấy khả năng ứng dụng các hệ thống vận chuyển mô-đun tự hành trong xây dựng hạ tầng quy mô lớn, đặc biệt tại những khu vực có mật độ giao thông cao và yêu cầu hạn chế tối đa thời gian đóng đường.