Huy động 250 xe trộn, gần 1.800 m³ bê tông cùng 282 tấn thép gia cường được đưa đến công trường, một công trình cao bằng Landmark 72 chuẩn bị lộ diện

Sau 12 giờ, tổng cộng khoảng 1.780 m³ bê tông đã được đổ xuống nền móng. Khối lượng vật liệu này nặng khoảng 4.080 tấn, tương đương sức chứa của một bể bơi Olympic cỡ tiêu chuẩn.

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Hơn 250 xe trộn bê tông đã được huy động, liên tục vận chuyển vật liệu với tần suất khoảng 2 phút mỗi chuyến trong suốt 12 giờ để thi công móng cho tòa tháp 72 tầng thuộc dự án 400 Lake Shore Drive tại Chicago (Mỹ). Công trình sử dụng khoảng 1.780 m³ bê tông và 282 tấn thép gia cường.

Theo Urbanize Chicago, đợt đổ bê tông móng diễn ra ngày 4/3/2024, đánh dấu một trong những giai đoạn quan trọng trong quá trình triển khai dự án 400 Lake Shore Drive, nằm bên hồ Michigan. Công tác thi công được thực hiện bởi chủ đầu tư Related Midwest, phối hợp với LR Contracting Company và BOWA Construction.

Để hoàn thành hạng mục này, hơn 250 xe trộn bê tông đã luân phiên vận chuyển vật liệu đến công trường trong 12 giờ liên tục. Các phương tiện duy trì khoảng cách giao hàng khoảng 2 phút, nhằm bảo đảm nguồn bê tông được cung cấp liên tục, đáp ứng yêu cầu thi công móng bè quy mô lớn.

Sau 12 giờ, tổng cộng khoảng 1.780 m³ bê tông đã được đổ xuống nền móng. Khối lượng vật liệu này nặng khoảng 4.080 tấn, tương đương sức chứa của một bể bơi Olympic cỡ tiêu chuẩn.

Trước khi tiến hành đổ bê tông, đội ngũ thi công đã dành khoảng hai tuần để lắp đặt hệ thống cốt thép gia cường. Tổng khối lượng thép sử dụng lên tới khoảng 282 tấn. Theo so sánh của nguồn tin, lượng thép này có trọng lượng tương đương khoảng 155 chiếc ô tô.

Việc đổ bê tông huy động khoảng 30 công nhân làm việc trực tiếp tại công trường cùng 25 tài xế xe trộn bê tông. Khối lượng vật liệu lớn, thời gian thi công kéo dài và tần suất giao hàng dày đặc đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các đội vận chuyển và thi công, nhằm tránh gián đoạn quá trình đổ bê tông.

Tòa tháp cao 261 m, dự kiến hoàn thành năm 2027

Hạng mục móng nói trên phục vụ tòa tháp phía Bắc thuộc dự án 400 Lake Shore Drive, nằm tại khu vực Streeterville, gần nơi sông Chicago đổ ra hồ Michigan.

Theo thiết kế, tòa tháp có chiều cao khoảng 261 m, gồm 72 tầng và dự kiến cung cấp 635 căn hộ. Trong đó, khoảng 20% số căn, tương đương 127 căn, được dành cho phân khúc nhà ở giá phải chăng. Công trình được lên kế hoạch hoàn thành vào năm 2027.

Đây là giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch phát triển tổ hợp gồm hai tòa tháp tại khu đất này. Dự án do Related Midwest phát triển, với thiết kế kiến trúc gắn với tên tuổi Skidmore, Owings & Merrill (SOM).

Thiết kế công trình lấy cảm hứng từ đặc trưng kiến trúc Chicago, trong đó có cách diễn giải hiện đại của hệ cửa sổ Chicago (Chicago window) – kiểu cửa sổ kết hợp một ô kính lớn ở giữa với hai ô kính nhỏ hai bên, vốn phổ biến trong kiến trúc thành phố.

Các tòa tháp được thiết kế với hình khối thu hẹp dần ở một số khu vực nhằm tạo tầm nhìn hướng ra hồ Michigan và cảnh quan đô thị. Một số chi tiết kim loại trên mặt ngoài công trình cũng được lấy cảm hứng từ chuyển động của mặt nước.

Khi hoàn thành, phần móng bè với hàng nghìn tấn bê tông và thép gia cường sẽ nằm hoàn toàn bên dưới tòa tháp. Dù không còn xuất hiện trong diện mạo công trình, đây là bộ phận đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp nhận và truyền tải tải trọng của tòa nhà xuống nền đất.

Quá trình thi công móng tại 400 Lake Shore Drive cho thấy quy mô hậu cần và kỹ thuật cần thiết để xây dựng các công trình cao tầng. Đằng sau một tòa tháp cao 261 m là những hạng mục nền móng đòi hỏi khối lượng vật liệu lớn, thời gian thi công liên tục và sự phối hợp của hàng trăm phương tiện cùng nhân lực.